Tav | Esposito Pd | “Salvini vada fino in fondo a costo di far cadere il governo

(Di giovedì 7 marzo 2019) “Tav? Se è vero che Salvini vuole farla, non può che andareinanche adi faril. Ma come si fa a dire se Salvini sta dicendo la verità o no? Non metto la mano sul fuoco sulle sue affermazioni, visto che è venuto al cantiere, si è fatto i selfie con gli operai e intanto sono passati due mesi e continuiamo a traccheggiare”. Sono le parole dell’ex senatore del Pd, Stefano, intervistato a “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus.E spiega: “Al Senato è stata respinta la mozione del Pd per far ripartire i bandi e hanno approvato una mozione della maggioranza che dice di rivedere interamente l’opera. Siamo alla schizofrenia pura. Quindi, è difficile dire cosa dovrebbe fare Salvini, perché non so cosa realmente pensa, a parte la propaganda dei selfie e dei tweet per dire cose che poi non pratica nel momento in ...

