Secondo alcuni rumor sarebbe in arrivo su Switch un nuovo capitolo 2D di The Legend of

(Di giovedì 7 marzo 2019) Durante il suo ultimo Direct, Nintendo ha presentato il remake del classico Theof Zelda: Link's Awakening per Nintendo, lasciando i fan senza parole. Ma questo potrebbe non essere il solo episodio della saga insulla console ibrida Nintendo.Come riporta Nintendo Insider,undiffuso dal leaker Vergeben su GameFAQs, Nintendo starebbe sviluppando unepisodio in 2D di Theof Zelda. Il titolo sarà disponibile esclusivamente in digitale e sarà inoltre un progetto più piccolo rispetto a Link's Awakening, al momento però non sappiamo altro su questo ipotetico titolo. Vergeben aveva in passato anticipato i personaggi di Ridley, Simon Belmont, Ice Climbers, Incineroar e Ken in Super Smash Bros. Ultimate prima dell'annuncio ufficiale, tuttavia ha anche affermato che avremmo visto Star Fox: Grand Prix nell'ultimo Direct, cosa che come sapete non ...

