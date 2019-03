Real | Modric | “E’ la settimana più difficile della mia vita”

Liga - Real - parla Modric : "CR7 manca - ma altri dovevano fare un passo avanti" : In mezzo a un mare di conferenze stampa senza sale, senza opinioni, senza pensieri, improvvisamente appare Luka Modric. Che parla come come gioca: diretto, con pausa, calma, classe. NOSTALGIA DI ...

Real Madrid - Modric : «Ci manca Cristiano Ronaldo» : Madrid - " Cristiano Ronaldo ci manca " ha ammesso Luka Modric nella conferenza stampa della vigilia prima del ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Ajax. " Trovare un ricambio è ...

Modric tenta di risollevare il morale del Real Madrid : "Cristiano Ronaldo ci manca ma…" : Champions League, Luka Modric pensa solo all'Ajax cercando di dimenticare l'addio di Cristiano Ronaldo nella passata estate Luka Modric è pronto a giocare una delicata gara di Champions League. Il Real Madrid affronterà domani l'agguerrito Ajax che ha creato qualche grattacapo all'andata e lo farà senza capitan Sergio Ramos. Modric in conferenza stampa ha analizzato il momento della squadra: "Una partita di ...

Dalla Spagna : Modric vicino al rinnovo con il Real : Dalla Spagna: Modric vicino al rinnovo con il Real Intesa vicina per il prolungamento del contratto fino al 2021 Con ogni probabilità, Luka Modric mediano vice campione del mondo con la Croazia e in estate cercato dall'Inter chiuderà la carriera al Real Madrid . Stando infatti a quanto riferisce l'autorevole quotidiano spagnolo ' Marca ', il giocatore ex Tottenham, nel ...

