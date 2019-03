ilnapolista

(Di giovedì 7 marzo 2019) Non c’è nulla nel referto arbitrale La sentenza dovrebbe arrivare trae domani. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport che ha preso molto a cuore l’eventualedi Diegoin vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions del 12 marzo tra Juventus e Atletico Madrid. Come peraltro rilevato anche qualche giorno fa dal quotidiano spagnolo As.Scriveil quotidiano rosa che potrebbe anche non finire con unaa Nyon sila Disciplinarepotrebbe essere punito con la condizionale o addirittura cavar­sela con una multa: dipende quello che penseranno i giudici del suo gesto esplicito al basso ventre”.L’accusa è di condotta impropria: arti­colo 11, comma 2 del regolamen­to disciplinare. “Che si sia trattato – scrive la Gazza – di semplice esultan­za, oppure di un gestaccio, il sen­so è ...

Confindustria : Il mondo dell’economia si riunisce oggi per chiedere alla politica una nuova stagione riformista europea, fondata s… - SSCNapoliNews : Oggi si riunisce la Uefa per la squalifica a Simeone - napolista : Oggi si riunisce la Uefa per la squalifica a Simeone La Gazzetta conferma quanto scritto da As, non c’è nulla nel… -