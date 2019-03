La geografia del Pd in Parlamento dopo la vittoria di Zingaretti

agi

(Di giovedì 7 marzo 2019) Una maggioranza, sulla carta, ancora schiacciante quella di cui gode la componente renziana del Partito Democratico in. Una maggioranza 'inversa' rispetto a quella uscita dai gazebo che apparentemente potrebbe rappresentare un ostacolo per Nicola. Ma, già nelle ore immediatamente successive alle primarie, reazioni e commenti alladel governatore del Lazio hanno dato il segno di come i parlamentari si stiano ricollocando.Nel dettaglio, ladem vede 76 deputati su 122 schierati al congresso con Roberto Giachetti o Maurizio Martina, ovvero le due componenti renziane che si sono venute a creareil passo indietro di Marco Minniti. Tra questi, molti sono esponenti di 'peso', sia da punto di vista della notorietà che da quello della capacità di mobilitare gli iscritti sui territori, come si è visto anche durante le primarie ...

francescoseghez : Da questo pochi grafici si capisce perché qualsiasi politica che consideri il mercato del #lavoro di oggi uguale a… - paologubitta : La nuova geografia del commercio globale, il #Mediterraneo e il sistema portuale italiano Paolo Costa anticipa i te… - Maria89828556 : RT @Mirto11GC: @MinistroEconom1 Ricordo che il sig Fazio oltre ad essere un fallimento dal passato da comico ed imitatore di pollame é sta… -