La BCE se la prende con comodo

trend-online

(Di giovedì 7 marzo 2019) In conclusione, Jeremy Gatto ritiene che gli asset orientati alla crescita saranno a rischio quest'anno se il rallentamento dell'economia globale persisterà. Jeremy Gatto ritiene che parte della ...

marcuspascal1 : @icebergfinanza prende ordini dalle agenzie di rating americane non potrebbe e non sarebbe capace di fare altrimenti la bce di Draghi???? - regynadeserto : La BCE prende e la BCE restituisce? E allora a che servirebbe una banca? Potremmo fare tutto da soli,se fosse così. Surreale. - GioMat86 : RT @GioMat86: #TweetSegnanti Il presidente della BCE, Mario Draghi, prende in carico la richiesta del nascente governo italiano #M5SLega d… -