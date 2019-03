Jesús Corona | un talento troppo spesso sottovalutato

lanotiziasportiva

(Di giovedì 7 marzo 2019) Ieri sera nel ritorno degli ottavi di finale di questa edizione della Champions League un giocatore ha fatto la differenza con le sue scorribande sulla fascia risultando immarcabile, il suo nome èCalcio, Estero, Storie,/ Destrorso, viene schierato per lo più come ala destra o centrocampista esterno offensivo, posizione in cui può sfruttare la sua velocità e le sue grandi doti tecniche: dribbling e assist sono i suoi punti forti.Probabilmente per chi non segue il football assiduamente come il sottoscritto può essere un nome che non dice un granché, ma chi lo ha potuto ammirare in questi ultimi anni in Europa non lo scopre certo adesso.Il soprannome datogli in Messico (“El Tecatito”) deriva dalla famosa birra locale Tecate, anche se da ragazzino era conosciuto come “El Coronita”, dal nome della birraManuel...

