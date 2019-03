Infortunio Perisic | Inter in ansia per le condizioni dell’attaccante

calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019)– Sono ore diper ledel calciatore dell’Ivan, il croato è uscito dopo 13′ della ripresa nella gara di Europa League con l’Eintracht Francoforte per un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. Nelle prossime ore previsti aggiornamenti per valutare ledel calciatore ma che rischia di allungare la lista degli infortunati nerazzurri, considerando anche le assenze di Nainggolan e Keita, nel ritorno non ci sarà Lautaro Martinez per squalifica.LEGGI ANCHE –> Caso Icardi, Zanetti: “c’è un’apertura…”L'articoloinper ledell’attaccante CalcioWeb.

