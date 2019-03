adnkronos

(Di giovedì 7 marzo 2019) ... ha infatti respinto l'appello proposto dalla procura della Corte dei Conti contro la decisione di primo grado che assolvevae gli ex dirigenti del ministero dell'Economia da una ...

BinaryOptionEU : Confermata assoluzione per ex vertici #Mef e Morgan #Stanley - fisco24_info : Confermata assoluzione per ex vertici Mef e Morgan Stanley : La Corte dei Conti chiude il caso dei derivati acquis… - Codacons : RT @Adnkronos: Confermata assoluzione per ex vertici #Mef e Morgan #Stanley -