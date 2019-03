Ciclismo | Rai conferma il calendario corse trasmesse nel 2019 | via con la Strade Bianche

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 febbraio. Italia in cerca di riscatto - l’inseguimento a squadre femminile punta alla medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2019 di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Pruszkow, in Polonia. Dopo le prime tre finali disputate ieri, si assegneranno oggi, giovedì 28 febbraio, altri quattro titoli iridati: oltre agli atti conclusivi dell’Inseguimento a squadre maschile e femminile, in pista anche le finali del Keirin e dello Scratch maschile. L’Italia andrà a caccia del ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 oggi (28 febbraio) : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Dopo un inizio all’insegna della sfortuna, la Nazionale italiana di Ciclismo su pista si appresta ad affrontare la seconda giornata di gare del Mondiale 2019, cominciato ieri a Pruszkow, in Polonia. L’evento più atteso del programma saranno le finali dell’inseguimento a squadre, dove purtroppo sarà presente soltanto il quartetto femminile vista l’eliminazione a sorpresa degli uomini. Le speranze italiane saranno quindi ...

Ciclismo : Vincenzo Nibali incontra la Bahrain-Merida - ma per il futuro c’è la Trek-Segafredo : La Gazzetta dello Sport lancia un’importante indiscrezione di mercato: Vincenzo Nibali correrà nel 2020 con la Trek-Segrafredo. Un cambio di maglia che non è assolutamente una sorpresa, visto che lo stesso siciliano aveva confermato di contatti avuti nei mesi precedenti con i massimi dirigenti della sua nuova possibile squadra. Nibali è attualmente impegnato nell’Uae Tour, che ieri ha visto la vittoria di Alejandro Valverde nella ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 oggi (27 febbraio) : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : oggi (mercoledì 27 febbraio) si svolgerà la prima giornata di gare dei Mondiali di Ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Questa rassegna iridata si aprirà con le qualificazioni degli inseguimenti a squadre nella sessione pomeridiana, mentre in quella serale si assegneranno le prime medaglie nella velocità a squadre e nello scratch femminile. Le gare odierne saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport ...

Ciclismo - Stefano Garzelli il sostituto di Silvio Martinello in Rai? Commenterà l’UAE Tour con De Luca : Stefano Garzelli sarà il sostituito di Silvio Martinelli come commentatore tecnico delle gare di Ciclismo in Rai? Lo Scoiattolo oggi affiancherà Andrea De Luca durante la telecronaca della terza tappa dell’UAE Tour che prevede un interessante arrivo in salita (in gara c’è anche Vincenzo Nibali). Il varesino, che da anni ascoltiamo con piacere negli studi del network pubblico, sarà così atteso da questo compito e potrebbe magari ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e le novità sul contratto : resterà con la Bahrain-Merida o accetterà la corte Trek-Segafredo? : Vincenzo Nibali ha incominciato la stagione un paio di giorni fa, lo Squalo è rimontato in sella dopo il lungo inverno ed è protagonista all’UAE Tour (terzo posto nella cronosquadre che ha aperto l’appuntamento in Medio Oriente). Quest’anno è particolarmente importante per il siciliano che punterà in particolar modo sul Giro d’Italia e che non ha nascosto le sua ambizioni di Tour de France, il 2018 è stato purtroppo ...

Strade Bianche di Ciclismo : percorso con 11 settori di sterrato - diretta tv su RaiSport : Gli appuntamenti di ciclismo iniziano ad essere sempre più serrati in vista delle prime Classiche di stagione. Tra pochi giorni ci attenderà la 13ª edizione delle Strade Bianche a Siena. La corsa verrà disputata sabato 9 marzo 2019, con diretta tv su Rai Sport a partire dalle ore 14.00. L’anno scorso vinse Tiesj Benoot. Il corridore belga della Lotto-Soudal precedette sul traguardo Romain Bardet e Wout Van Aert. Il successo di un italiano manca ...

Ciclismo – UAE Tour : la formazione della Bahrain Merida - Nibali e Dennis per la Classifica Generale : Nibali guida la Bahrain Merida all’UAE Tour: la formazione per la nuova corsa degli Emirati E’ tutto pronto per la prima edizione dell’UAE Tour: prima si correvano due differenti gare, il Dubai Tour e l’Abu Dhabi Tour, adesso unificate in un’unica corsa che avrà dei contendenti alla vittoria finale d’eccezione. Per il primo anno diversi corridori da Classifica Generale testeranno qui la loro forma. Per ...

Ciclismo - Geraint Thomas smentisce Pinarello : per ora niente Giro d’Italia per il gallese : Botta e risposta nel Giro di poche ore. Nella mattinata erano arrivate le parole, alla Gazzetta dello Sport, da parte di Fausto Pinarello, Ceo dello storico marchio che fornisce le biciclette al Team Sky, in occasione di CosmoBikeShow. “Thomas correrà il Giro. Abbiamo la lista degli atleti e lui c’è, insieme ad Egan Bernal e Gianni Moscon. La squadra è forte e vuole vincere. Sarà l’asfalto a decidere chi dei tre avrà più chance”. È stata ...

Ciclismo - parla Pinarello : “Geraint Thomas sarà al via del Giro d’Italia. Con lui nella Sky anche Moscon e Bernal” : Una notizia a sorpresa, che va a smentire quella arrivata qualche settimana fa dalla BBC: ieri Fausto Pinarello, Ceo dello storico marchio che fornisce le biciclette al Team Sky, in occasione di CosmoBikeShow, si è espresso sulla prossima edizione del Giro d’Italia, che scatterà da Bologna l’11 maggio con una breve cronometro verso il San Luca. Pinarello ha praticamente annunciato i capitani per lo squadrone britannico in vista della ...

Rai Storia - 16 febbraio 1979 : nasce il campione di motoCiclismo Valentino Rossi : ... Honda o Yamaha - Rossi colleziona una serie ineguagliabile di successi e conquista, anche grazie al suo carattere estroverso e guascone, milioni di fan in tutto il mondo. Rimangono storiche le sue ...

Ciclismo - il Trofeo Laigueglia in diretta tv su Rai Sport domenica 17 febbraio : domenica 17 febbraio si disputerà la 56^ edizione del Trofeo Laigueglia, prestigiosa semiclassica ligure sulle strade della Riviera di Ponente, che avrà ancora una volta l'onore di aprire la stagione ciclistica professionisti italiana. Inserita nel calendario Uci Europe Tour (classe 1.HC ), la gara sarà anche valida come prima prova della Ciclismo Cup ed, inoltre, come lo scorso anno sarà legata al Giro dell’Appennino per il secondo Challenge ...

Ciclismo - la Colombia salverà il Team Sky? Contatti tra il Governo e Brailsford : gli scenari per il 2020 : Il Team Sky sarà presente nel Ciclismo che conta anche nel 2020? Il network televisivo ha già annunciato che cesserà la propria sponsorship al termine della stagione appena incominciata, la corazzata britannica che ha dominato nelle ultime stagioni potrebbe scomparire e si sta cercando un possibile salvatore. Stando a quanto riporta il quotidiano El Salvador, potrebbe essere la Colombia a prendere le redini dello squadrone. Il Presidente della ...

Ciclismo - David Brailsford : “Non intendo parlare al momento sul nuovo sponsor per il Team Sky” : Un fulmine a ciel sereno quello che ha sconvolto il mondo del Ciclismo nel finale di 2018: il Team Sky ha deciso di non proseguire il proprio percorso nel circuito World Tour: “La squadra gareggerà come Team Sky per l’ultima volta nel 2019, cercando di migliorare il totale di 322 vittorie, di 8 grandi Giri, di 52 tappe e di 25 successi nelle gare di un giorno”. L’organico e lo staff ora sono a caccia ovviamente di un nuovo sponsor per ...