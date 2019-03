San Giorgio a Cremano | stupro di gruppo ad una 24enne ma le telecamere riprendono tutto

Violentata in stazione Circumvesuviana a San Giorgio a Cremano - fermati tre ragazzi : San Giorgio a Cremano , Napoli,, 6 marzo 2019 - Svolta nelle indagini sulla violenza in un ascensore della stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano denunciata ieri da una ragazza di 24 ...

San Giorgio - donna violentata nell'ascensore della circumvesuviana : fermati tre giovani : Ieri alle 18:00, alla fermata (affollata di gente) della circumvesuviana di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli, una donna di 24 anni è stata violentata da tre ragazzi nell'ascensore della stazione. La svolta delle indagini è arrivata nella notte, in quanto grazie alla telecamere della stazione, la polizia è riuscita ad individuare i tre giovani ragazzi di età compresa tra i 18 e i 20 anni: sono tutti e tre italiani e vivono a San ...

