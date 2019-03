Rai | approvato il piano industriale di Salini | arrivano le direzioni ‘di contenuto’

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Il Consiglio di Amministrazione Rai si è riunito questa mattina in Viale Mazzini, presieduto da Marcello Foa. Il Cda ha esaminato e– ma solo a maggioranza – il2019-2021 presentato dall’ AD Fabrizio. Dicono no la consigliera d’amministrazione Rita Borioni (in quota progressista) e il consigliere eletto dai dipendenti Riccardo Laganà.Il, come scrivere Repubblica, manda in pensione i direttori dei canali televisivi (come RaiUno, RaiDue, RaiTre). Questi direttori – che avranno sopra di loro un Direttore della distribuzione – diventerenno dei semplici coordinatori di palinsesto. Non avranno le risorse per comprare e produrre le trasmissioni. Nel nuovo assetto, i programmi li dovranno pescare dentro 9 nuovedi Contenuto,“orizzontali” suddivise in: intrattenimento prime-time, intrattenimento ...

