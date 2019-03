Blastingnews

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Sarebbe sbocciato un nuovo amore nel mondo dello spettacolo. La rivista gossip ''Chi'' ha immortalato l'attore e modelloaccanto alla bellissimaD', storica ballerina di. I duestati avvistati a Roma, piùmente a Trastevere mentre si scambiavano appassionanti e dolci effusioni. La situazione non è molto chiara in quanto non si sa se i due siano fidanzati oppure si stiano frequentando da poco tempo. Entrambisempre stati molto riservati e hanno sempre parlato con riserbo delle loro rispettive vite private.Gossip: quello che si sa suD'Quello che per ora sappiamo è cheD'ha avuto una lunga storia d'amore con Enrico Nigiotti, il cantautore conosciuto ad '''' e diventato poi molto popolare grazie ad ''X Factor''. Poi, per molti anni la ballerina è stata attribuita a diversi flirt, tra cui ...

Today_it : “Devo salvaguardare l’immagine della mia ex moglie, non mi va che passi lei come tradita e io come traditore senza… - katiadiluna16 : Michele Morrone bacia Elena D'Amario di Amici e precisa: 'Non sono più sposato' - Dolce_Globo : @_ItsGiorgia Michele Morrone. Dicono che sia un attore famoso -