L' ultimo saluto a Gigi Masini | ' Una persona umile | ha dimostrato attenzione e cura per

L'ultimo saluto del mondo dello shipping all'armatore Paolo Messina : L'armatore è morto domenica scorsa all'età di 76 anni, dopo una lunga malattia : tanti i rappresentanti del mondo portuale e industriale genovesi, così come i politici; presenti, tra gli altri, anche ...

Il pubblico di Forum perde Gianfranco Maffuccio. Barbara Palombelli gli dedica un ultimo saluto : Lutto in casa Forum, che perde uno dei suoi protagonisti, Gianfranco Maffucci presenza fissa tra il pubblico della nota trasmissione di Rete 4 condotta da Barbara Palombelli. È stata proprio la conduttrice a dare l'annuncio e a salutarlo con un commovente messaggio."Nel pubblico di Forum ci sono tante persone che, negli anni, sono diventate di casa, di famiglia", ha scritto Palombelli su Facebook, "Gianfranco Maffuccio, il ruvido Franco ...

Forum in lutto - morto Gianfranco Maffuccio : l'ultimo saluto di Barbara Palombelli : Il pubblico di perde uno dei suoi protagonisti: è morto Gianfranco Maffuccio . A darne il triste annuncio è . La conduttrice del noto programma di Rete 4 ha condiviso il messaggio su Facebook , ...

Forum - morto Gianfranco Maffuccio : l'ultimo saluto di Barbara Palombelli : Il pubblico di perde uno dei suoi protagonisti. Gianfranco Maffuccio non c'è più e a darne il triste annuncio è Barbara Palombelli . La conduttrice del noto programma di Rete 4 ha condiviso il ...

L'aristocrazia e il popolo per l'ultimo saluto a Marella : D i cera, il volto di Lapo. Tra le figure silenziose del piccolo corteo, svetta John che sorregge Maria Sole, curva e appoggiata a un bastone, lo sguardo di Ginevra va altrove, Margherita trascina ...

L'ultimo saluto a Marella Agnelli : Villar Perosa (To), 25 feb. (AdnKronos) - E' stata la figlia Margherita, accompagnata dal marito Serge De Pahlen, tra le prima ad arrivare nella chiesa di San Pietro in Vincoli di Villar Perosa, dove si è tenuto il funerale, in forma strettamente privata, di Marella Agnelli, la vedova dell’Avvocato

Funerali Marella Agnelli - cerimonia privata a Villar Perosa per l’ultimo saluto alla moglie dell’Avvocato [GALLERY] : La famiglia Agnelli ha dato questa mattina l’ultimo saluto a Marella, la moglie dell’Avvocato scomparsa due giorni fa all’età di 91 anni Si sono tenuti questa mattina i Funerali di Marella Agnelli, moglie dell’Avvocato scomparsa sabato mattina all’età di 91 anni. La cerimonia funebre è stata celebrata nella chiesa di San Pietro in Vincoli, a Villar Perosa, situata vicino alla casa degli Agnelli e al piccolo ...

L'ultimo saluto a Marella Agnelli : E' stata la figlia Margherita, accompagnata dal marito Serge De Pahlen, tra le prima ad arrivare nella chiesa di San Pietro in Vincoli di Villar Perosa, dove alle 11 è iniziato il funerale, in forma ...

Mahmood a Le Iene : il saluto a ultimo e l’ironica risposta a Salvini : Le Iene, Mahmood dopo Sanremo 2019: i saluti ad Ultimo e le nuove parole su Matteo Salvini Si è placata, ma non troppo. Sono ancora tanti quelli che continuano a parlare della polemica nata a causa della vittoria di Mahmood a Sanremo 2019. Nonostante le cose che si sono sentite dire in queste settimane, il […] L'articolo Mahmood a Le Iene: il saluto a Ultimo e l’ironica risposta a Salvini provIene da Gossip e Tv.

Tragedia Emiliano Sala - ai suoi funerali il cane attende di potergli dare l’ultimo saluto. Nuove dichiarazioni sull’aereo : “Era in buone condizioni. Non è caduto a pezzi” : Migliaia di persone sono arrivate a Progreso, città natale di Emiliano Sala, per rendere omaggio alla stella del calcio che ha perso la vita in un tragico incidente aereo sulla Manica lo scorso 21 gennaio. E mentre gli ospiti arrivavano a porgere l’ultimo saluto al giovane, anche il suo fedele labrador nero, Nala, era in attesa di vedere il suo feretro. Le immagini che mostrano il cane attendere di poter vedere il suo padrone davanti alla porta ...

L'ultimo saluto a don Carlo Gariazzo : In un Duomo gremito, oggi pomeriggio il Biellese ha dato l'addio a don Carlo Gariazzo, storico parroco della cattedrale di Santo Stefano di Biella. Ad accoglierlo per L'ultimo saluto c'erano tutti, ...

Fassina : ultimo saluto a Ossicini - personalità indimenticabile : Roma – “Salutiamo per l’ultima volta Adriano Ossicini partigiano, grande psichiatra, esponente della Sinistra Indipendente. È stato una personalita’ straordinaria della nostra Repubblica. Nella sua instancabile attivita’, ha coniugato impegno scientifico e politico ed e’ riuscito a coniugare l’impegno scientifico, da senatore prima e poi da ministro della Famiglia. Il suo e’ stato un contributo ...

L’ultimo saluto per Elia - l’11enne ucciso dal virus : “Giocherai in un prato nel cielo” : Una enorme folla ha riempito oggi la chiesa di San Pietro a Lavagno in provincia di Verona per i funerali del piccolo Elia Rizzotti, il bambino di 11 anni stroncato improvvisamente da un virus nella notte di lunedì scorso. Tra di loro gli amici di scuola e quelli della squadra di calcio dove lui militava che così hanno deciso di salutarlo: "continuerai a giocare a calcio su un prato meraviglioso che il Signore ha preparato per te"Continua a ...

L'ultimo saluto al grande campione 'Bibolo era un simbolo di Forlì' : 'Vittorio era un orgoglio per la città - ha detto - un grande esempio di civismo e anche un punto di riferimento per il mondo sportivo. Ha saputo tradurre questo esempio, che metteva nel calcio, nei ...