Dramma in Gabon | giocatore crolla in campo dopo contrasto aereo e muore

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Lutto nel mondo del calcio africano. Herman Tsinga , 30enne calciatore dell' Akanda Fc , squadra del massimo campionato del, è morto sabato 2 marzo durante la partita contro il Missile Fc . Al minuto 23 ...

