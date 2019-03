Clamoroso al Bernabeu | Ajax stellare strapazza il Real Madrid

ilfogliettone

(Di mercoledì 6 marzo 2019)al, anche se fino a un certo punto. L', in un colpo solo, ribalta risultato, pronostico e ridisegna la storia della Champions League 2018-'19, eliminando i vincitori delle ultime tre edizioni. In una serata che restera' nella storia del club di Amsterdam, i giovani e rampanti 'Lancieri' impartiscono una lezione severissima ai 'Blancos' di Santiago Solari, imponendosi per 4-1 con una condotta di gara ineccepibile, all'insegna dell'aggressivita' e dell'organizzazione, mettendo in mostra la classe cristallina dei proprio gioielli.Da De Jong a Tadic, da Schone a Neres e poi De Ligt, Van de Beek, tutti i giovani guidati da Erik Ten Hag hanno fatto saltare il banco del, suggellando la caduta degli dei del calcio mondiale. E, visto che ieri Modric lo ha tirato in ballo durante la conferenza stampa, e' facile immaginare che, anche con Ronaldo in campo, la ...

