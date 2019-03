Chiesa contro i grillini | con reddito di cittadinanza cittadini parassiti dello Stato

Isola - Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli : i commenti dei vip - da Belen a Dalla Chiesa : Tanti i personaggi dello spettacolo che hanno voluto dare un giudizio allo scontro andato in onda nella puntata in onda ieri...

Domenica In - vergogna contro Rita Dalla Chiesa : 'Non sei sua moglie'. La strepitosa risposta : zittisce tutti : Ospite di Mara Venier a Domenica In c'era Rita Dalla Chiesa . Su Rai 1 ha parlato del suo rapporto con Fabrizio Frizzi , definito il 'vero grande amore della vita'. Parole che però sono finite nel ...

Domenica In - vergogna contro Rita Dalla Chiesa : "Non sei sua moglie". La strepitosa risposta : zittisce tutti : Ospite di Mara Venier a Domenica In c'era Rita Dalla Chiesa. Su Rai 1 ha parlato del suo rapporto con Fabrizio Frizzi, definito il "vero grande amore della vita". Parole che però sono finite nel mirino sui social, dove i soliti noti hanno criticato ferocemente la Dalla Chiesa con frasi del tipo: "Ma

La Chiesa Metodista Unita ha ribadito di essere contro l’omosessualità : Durante un'attesa conferenza generale ha vinto la linea dei tradizionalisti – soprattutto africani ma non solo – e si teme che questo porti a uno scisma

Il Nome della Rosa - Rupert Everett contro la Chiesa : “Più terribile dell’Isis” : Rupert Everett dichiara: “Il Nome della Rosa la mia crociata contro la Chiesa” Manca poco al debutto in prima serata de Il Nome della Rosa, attesissima fiction Rai ispirata al celebre romanzo di Umberto Eco. Vanity Fair, per l’occasione, ha intervistato Rupert Everett, attore e protagonista della serie. Questo film? “È la mia crociata contro […] L'articolo Il Nome della Rosa, Rupert Everett contro la Chiesa: ...

Il Nome della Rosa - Rupert Everett spara a zero contro la Chiesa : «Al suo interno orge e prostituzione. Non mi fido di Papa Francesco» : Rupert Everett “Provo piacere a mostrare il lato oscuro di un’istituzione che detesto“. A parlare così della Chiesa è Rupert Everett, protagonista della fiction Il Nome della Rosa, in onda su Rai 1 a partire da lunedì 4 marzo 2019. Scelto per prestare il volto al terribile inquisitore domenicano Bernardo Gui, l’attore britannico ha concesso un’intervista a Vanity Fair ed ha espresso il suo punto di vista critico ...

Rupert Everett : «Il nome della rosa la mia crociata contro la Chiesa» : Rupert Everett ai Bafta di Berlino torna all'infanzia con il suo film su Oscar WildeRupert Everett ai Bafta di Berlino torna all'infanzia con il suo film su Oscar WildeRupert Everett ai Bafta di Berlino torna all'infanzia con il suo film su Oscar WildeRupert Everett ai Bafta di Berlino torna all'infanzia con il suo film su Oscar WildeRupert Everett ai Bafta di Berlino torna all'infanzia con il suo film su Oscar WildeRupert Everett ai Bafta di ...

Motu proprio - legge e task force nelle diocesi : papa Francesco in prima linea contro la pedofilia nella Chiesa : Dal vertice vaticano con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo non arrivano solo indicazioni generiche su come affrontare e contrastare i casi di pedofilia all'interno della ...

Motu proprio - nuova legge e task force : il Papa in azione contro la pedofilia nella Chiesa : Dopo il vertice sugli abusi, il Pontefice detta la linea del Vaticano con diverse azioni concrete: a partire dall'istituzione di gruppi di esperti nelle diocesi e la promessa di una imminente norma sull'argomento, accompagnata da concrete linee di comportamento per il clero

Motu proprio - legge e task forces nelle diocesi : papa Francesco in prima linea contro la pedofilia nella Chiesa : Dal vertice vaticano con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo non arrivano solo indicazioni generiche su come affrontare e contrastare i casi di pedofilia all'interno della ...

Motu proprio - nuova legge e task forces : il Papa in azione contro la pedofilia nella Chiesa : Dopo il vertice sugli abusi, il Pontefice detta la linea del Vaticano con diverse azioni concrete: a partire dall'istituzione di gruppi di esperti nelle diocesi e la promessa di una imminente norma sull'argomento, accompagnata da concrete linee di comportamento per il clero

Preti colpevoli fuori dalla Chiesa : la strategia del Papa contro gli abusi : «Concretezza» è stata più volte annunciata dal Papa come parola-chiave del summit sugli abusi. E ieri, giorno di inizio dell’incontro mondiale, Francesco ha blindato la concretezza dei lavori, evitando che, come alcuni temevano, ci si potesse perdere nella vastità del tema e delle sfaccettature. Bergoglio ha fatto distribuire, a sorpresa, ai 190 ve...

Papa Francesco - al via summit contro gli abusi sui minori nella Chiesa - : Il Pontefice è intervenuto all'incontro in Vaticano su "La protezione dei minori nella Chiesa". Jorge Bergoglio ha invitato "ascoltare il grido dei piccoli che chiedono giustizia". VIDEO

Summit anti-pedofilia nella Chiesa - i cardinali tradizionalisti contro la piaga gay : Città del Vaticano, 21 febbraio 2019 - Non mollano la presa i cardinali tradizionalisti . A poche ore dall'avvio del Summit vaticano sulla pedofilia l'americano Raymond Leo Burke e il tedesco Walter ...