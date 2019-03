Caramelle non ne voglio più | soprattutto da Trenitalia

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Correva l’anno 1972 e le donne, attraverso la suadente voce di Mina, avevano già messo in guardia i corteggiatori assillanti e privi di fantasia pregandoli di evitare inutili salamelecchi da cascamorto e parole, parole, parole che tradivano tattiche e strategie messe in atto già troppe volte e con troppe altre donne. “non nepiù” diceva una maliarda signora Mazzini ad un insistente Alberto Lupo ed il messaggio fu talmente chiaro da far cessare una volta per tutte l’insulsa abitudine maschile di irretire le donne con confezioni di dolciumi e cioccolatini che avevano determinato la più massiccia ed endemica diffusione della pelle a buccia d’arancia del dopoguerra. Altro che benessere da boom economico, la cellulite che ci ritroviamo su cosce e fianchi è frutto della mutazione genetica avvenuta nelle nostre mamme dopo l’abbuffata diDufour, quelle che, per ...

