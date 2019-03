Bce | nuova droga alle banche | tassi Btp ed euro giù

wallstreetitalia

(Di mercoledì 6 marzo 2019) ... le TLTRO in questo momento appaiono come l'unico strumento a disposizione , a meno di sorprese, per tenere ben 'idratato' il sistema finanziario e dare un sostegno all'economia. Il 24 giugno del ...

lorenzop2311 : @AlessioPessott @GianzDav @Gianni_Elia @LucaMezzo @ClaudioMariaRo1 @diegorusso22 @GabrieleGuzzi @Diesira3 @Evron90… - FinanciaLounge : Possibile nuova operazione di #Tltro - TarabellAlberto : @gianfraschet @bancaditalia @OGiannino @SpencerStuart @DeBortoliF @UfficioStampaBI Sono della BCE , lasciamoli e po… -