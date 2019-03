Stadio Juventus | occhio ai ricavi stagionali | il dato fa riflettere

Allarme ordine pubblico Napoli-Juventus : si rischia uno Stadio con juventini e napoletani fianco a fianco : Le modalità di vendita Le modalità di vendita stabilite per Napoli-Juventus – in programma domenica sera alle 20.30 – stanno facendo crescere molti dubbi e preoccupazioni in merito all’ordine pubblico. E non tanto per la riapertura ai settori della Juventus muniti di tessera del tifoso qualunque sia la loro residenza. Decisione che segna una rilevante differenza rispetto al trattamento riservato ai tifosi del Napoli all’Allianz ...

“Napoli Juventus Stadio vuoto” - la protesta corre sul web : “Napoli-Juventus stadio vuoto”. È un movimento di protesta per ora strisciante, che ha fatto capolino su facebook. Stavolta, però, non sarebbe una protesta nei confronti di Aurelio De Laurentiis bensì nei confronti del sistema calcio e ovviamente della Juventus. Una larghissima fetta dei tifosi del Napoli non ha mai digerito l’arbitraggio di Inter-Juventus dello scorso anno e considera quello il momento in cui si è creata una frattura ...

Juventus - nel nuovo Stadio 80% di partite vinte tra Serie A - Champions League e Coppa Italia : Da Parma a … Parma. Un percorso lungo 7 anni e mezzo, con al centro sempre lo stesso obiettivo: vincere. E la Juve lo ha quasi sempre centrato, definendosi una vera macchina schiacciasassi tra le mura ...

La Juventus 10 anni dopo : trofei - Stadio - fatturato e... È tra le grandi d'Europa : Pep Guardiola pochi giorni fa: 'Juventus, Bayern Monaco e Barcellona sono le squadre migliori degli ultimi 10 anni'. Per la Juve, è un complimento non da poco e può avere senso capire come si è ...