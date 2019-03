Francia | le teste di cuoio neutralizzano il detenuto barricato in carcere

Francia - Decathlon cede a proteste e minacce. Ritirato il velo islamico da corsa : Più comprensiva, invece, la ministra responsabile per lo Sport ed ex campionessa di nuoto di origini rumene, Roxana Maracineanu, secondo cui l'hijab da jogging è un 'indumento accettabile', ...

Break dance alle Olimpiadi 2024? Quante proteste in Francia : bocce - squash e biliardo insorgono : La Break dance potrebbe essere inserita alle Olimpiadi di Parigi 2024 ma la decisione sta creando diverso malcontento: molti non trovano giusto che questa disciplina abbia la ribalta a cinque cerchi e si sono levate le proteste delle Federazioni di altri sport che puntavano a entrare nel programma dei Giochi. I bocciofili, il cui movimento è addirittura decimo per numero di tesserati in Francia, sono particolarmente amareggiati mentre ...

Gilet gialli - scontri a Parigi e proteste in Francia. Insulti al filosofo Finkielkraut : “Sporco ebreo - il popolo ti punirà” : Quattoridicesimo sabato di proteste per i Gilet gialli, anche oggi scesi nelle strade della Francia. A Parigi, all’altezza della spianata degli Invalides, la polizia che usato lacrimogeni contro gruppi di black bloc che avevano iniziato a lanciare oggetti. Ma quello che sta facendo il giro dei social è un video pubblicato da Yahoo in cui Alain Finkielkraut, noto filosofo e accademico figlio di genitori sopravvissuti ad Auschwitz, viene ...

Macron - ipotesi referendum per fermare le proteste dei gilet gialli in Francia - Sky TG24 - : La risposta del presidente francese alle manifestazioni prevede una votazione nazionale il 26 maggio, lo stesso giorno delle Europee. I francesi si dovrebbero pronunciare su temi come il funzionamento ...

Francia : la polizia può usare armi speciali durante le proteste - : Il Consiglio di Stato in Francia, la Suprema corte di diritto amministrativo, ha respinto la richiesta di divieto di uso da parte della polizia di speciali lanciarazzi , LBD, durante le azioni di ...

Salvini in val Susa tra le proteste : «Avanti con la Tav». La Francia : «L’Italia chiarisca» : Di Maio: «Non vado in Val di Susa, non è stato scavato un centimetro». Un manifestante identificato per aver lanciato palle di neve agli agenti

Gilet gialli - decimo sabato di proteste in Francia/ 27 mila manifestanti : polemiche sulle flash-ball : I Gilet gialli tornano in piazza per il decimo sabato consecutivo. Emmanuel Macron prova a giocare la carta delle quote migratorie in Francia

Gilet gialli - Francia si prepara a decimo atto proteste : Il 'Grande dibattito Nazionale' lanciato dal presidente Emmanuel Macron non sembra convincere l'insieme dei Gilet gialli. Così, la Francia si prepara al 'decimo atto' della protesta, fissata per ...

Gilet gialli - la nona manifestazione in Francia : cortei a Parigi e Bourges. Proteste anche a Londra contro la May : Nono sabato di Proteste dei Gilet gialli in Francia. Nonostante la legge annunciata dal premier Philippe contro chi partecipa a manifestazioni non autorizzate, gli attivisti si sono ritrovati sugli Champs-Elysees a Parigi, dove si sono ripetuti gli scontri con le forze dell’ordine: i manifestanti hanno cercato di forzare le barriere e la polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni. Circa 5mila persone si sono invece radunate a ...

Francia - Gilet gialli : nono sabato di proteste. Forte esplosione a Parigi : 2 morti : Protesta che comunque non avrebbe dovuto vedere Parigi fra le città più attive; e invece molti manifestanti si sono riuniti a Bercy, periferia di Parigi, ai piedi del ministero dell'Economia e ...

Francia - Gilet gialli : nono sabato di proteste. Forte esplosione a Parigi : 4 morti : Protesta che comunque non avrebbe dovuto vedere Parigi fra le città più attive; e invece molti manifestanti si sono riuniti a Bercy, periferia di Parigi, ai piedi del ministero dell'Economia e ...

Gilet gialli - nono sabato di proteste in Francia. Migliaia a Bourges - : Francia blindata per le manifestazioni dei Gilet jaunes: 80mila agenti schierati. L'evento clou nella piccola cittadina al centro del Paese. Minacce contro deputati di En Marche. Intanto in Belgio un ...

Francia - nuove proteste dei gilet gialli : diversi feriti a Parigi - Oltre 100 arresti : diversi feriti a Parigi - Diverse persone sono rimaste ferite davanti al Museo D'Orsay a Parigi, dove si è fermato uno dei cortei. Lo riferiscono media d'oltralpe. Secondo i manifestanti, i feriti, ...

Francia - nuove proteste dei gilet gialli : diversi feriti a Parigi - Oltre 100 persone arrestate : diversi feriti a Parigi - Diverse persone sono rimaste ferite davanti al Museo D'Orsay a Parigi, dove si è fermato uno dei cortei. Lo riferiscono media d'oltralpe. Secondo i manifestanti, i feriti, ...