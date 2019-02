Patrizia Bonetti e Aida Yespica - rissa in centro a Milano : ma non è così grave : “Una serata apparentemente tranquilla finita in tragedia” Esordisce così l’articolo di Corona Magazine che racconta di una violenta aggressione accaduta a Milano ai danni di Patrizia Bonetti, ex concorrente del Grande Fratello, mentre si trovava in compagnia della più nota soubrette Aida Yespica. “Le donne erano armate di caschi e si sono buttate senza pietà contro l’ex-gieffina, – prosegue il sito – ...

Patrizia Bonetti l’ex di Gianluca Vacchi - picchiata a colpi di casco da tre donne. E’ ricoverata : Bruttissima aggressione ai danni di Patrizia Bonetti, colpita a colpi di caschi da tre donne Brutta avventura per Patrizia Bonetti, ex fidanzata di Gianluca Vacchi e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello: la giovane influencer (176mila followers su Instagram), di cui si era già parlato qualche settimana fa per un suo presunto flirt con Fabrizio … L'articolo Patrizia Bonetti l’ex di Gianluca Vacchi, picchiata a colpi di ...

Patrizia Bonetti - l’ex concorrente del Grande Fratello “picchiata da tre donne a colpi di casco” : ricoverata in ospedale : Patrizia Bonetti, ex fidanzata di Gianluca Vacchi e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata aggredita a Milano, fuori dal cinema Odeon, vicino a piazza Duomo. A dare la notizia è Corona Magazine, il giornale online dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, secondo cui la giovane influencer sarebbe stata “picchiata con un casco da tre donne“, sotto gli occhi della sua amica Aida Yespica ...

L’ex gieffina Patrizia Bonetti aggredita e picchiata a Milano : Un’aggressione brutale e un ricovero in ospedale: Patrizia Bonetti, ex gieffina e star di Instagram è stata picchiata a Milano mentre si trovava in compagnia di Aida Yespica. Ad annunciarlo Fabrizio Corona, che conosce molto bene l’ex protagonista del Grande Fratello, e che ha raccontato la vicenda sul suo giornale Corona Magazine – The King. Come si legge, l’aggressione sarebbe avvenuta al termina di una serata della ...

L'ex gieffina Patrizia Bonetti aggredita a Milano : Una brutta vicenda nel cuore di Milano . L'ex concorrente del Grande Fratello Vip Patrizia Bonetti è stata aggredita brutalmente da tre donne a colpi di casco mentre si trovava all'uscita del cinema ...

Patrizia Bonetti in ospedale dopo essere stata picchiata : la situazione è preoccupante : Una spiacevolissima disavventura in queste ore ha avuto come protagonista Patrizia Bonetti, nota al pubblico di Canale 5 per essere stata una delle concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello Nip, il reality show condotto da Barbara D'Urso. La Bonetti è stata picchiata selvaggiamente da tre donne al punto da finire in ospedale e attualmente le sue condizioni sarebbero anche molto preoccupanti. L'ex gieffina Patrizia picchiata ...

Patrizia Bonetti picchiata da tre donne - la Yespica dice : 'Ricoverata in gravi condizioni' : Patrizia Bonetti, ex concorrente del Grande Fratello ed ex fidanzata del famoso imprenditore Gianluca Vacchi, ha subito una gravissima aggressione: la ragazza è stata assalita da tre donne che l'hanno picchiata, anche con l'aiuto di alcuni caschi, e strappato ciocche di capelli dalla testa. A riportare tale versione dei fatti è stata la sua amica Aida Yespica, che era presente al momento dell'aggressione e ha provato a chiamare i soccorsi che, ...

Patrizia Bonetti aggredita - è grave?/ Video - Aida Yespica pubblica un filmato e poi.. : Patrizia Bonetti, ex concorrente dell'ultimo Grande Fratello Nip, è stata vittima di una aggressione, ecco cosa è successo.

Grande Fratello - Patrizia Bonetti massacrata da tre donne a colpi di casco : come l'hanno ridotta : Patrizia Bonetti poche ore fa è stata vittima di una vicenda molto spiacevole. come riporta Corona Magazine , l'ex concorrente del Grande Fratello 2018 è stata aggredita da tre donne non ancora ...

Patrizia Bonetti aggredita a Milano : CoronaMagazine, nelle scorse ore, ha documentato (con tanto di foto e video), le ore drammatiche di un'ex concorrente del Grande Fratello, ovvero Patrizia Bonetti, aggredita a Milano da una banda di tre ragazze. Ecco il racconto dettagliato di una serata tra amiche (tra cui Aida Yespica) finita nel peggiore dei modi: Patrizia Bonetti si trovava in zona Duomo al cinema Odeon insieme all’amica Aida Yespica. Tutto quanto procedeva ...

Patrizia Bonetti del GF aggredita e picchiata da 3 donne : “Grave in ospedale” : Patrizia Bonetti è una degli ex protagonisti dell’ultimo Grande Fratello. Influencer ed ex di Gianluca Vacchi, la gieffina che ha partecipato all’edizione condotta da Barbara D’Urso e poi vinta da Alberto Mezzetti sarebbe stata aggredita all’uscita del cinema Odeon, in zona Duomo a Milano da tre donne non identificate armate di caschi e sarebbe poi stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale. A darne notizia è la rivista Corona Magazine – ...

Gf - Patrizia Bonetti picchiata : è in ospedale in gravi condizioni | VIDEO : Secondo "Corona Magazine", la ragazza sarebbe stata aggredita da tre donne al termine di una serata a Milano

Patrizia Bonetti del Grande Fratello ricoverata in gravi condizioni : Aggredita Patrizia Bonetti da tre donne: finisce in ospedale in gravi condizioni Ore intense per Patrizia Bonetti aggredita da tre donne armate di caschi. L’ex concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello targata Barbara D’Urso sarebbe stata aggredita all’uscita del cinema Odeon, in zona Duomo a Milano dopo aver trascorso una serata in compagnia di Aida Yespica. Patrizia Bonetti è in gravi condizioni in ospedale: ...