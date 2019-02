Madre e figlia uccidono 5 parenti | tra cui tre bambini | erano convinte che stesse

Roma - dà fuoco alla casa dopo continue liti : muore l'anziana Madre - arrestata la figlia : Ha dato fuoco all'appartamento popolare in cui abitava con la madre, che è morta a causa delle fiamme. È accaduto ieri sera a Ostia, in via delle Azzorre. La donna, una 50enne con problemi psichici, è ...

Figlia e nipote morirono in un incidente. La Madre a processo : “Sto già scontando la mia pena” : Monica Lorenzatti era alla guida dell'auto che si schiantò contro un tir lungo l'autostrada del Brennero causando la morte della Figlia Gioia Casciani e della nipote Ginevra Barra Bajetto: "Ho iniziato a scontare la mia pena il giorno dell'incidente. Mi sentirò sempre responsabile per la morte di mia Figlia e di mia nipote, questa sarà la mia condanna per sempre".Continua a leggere

Madre droga e fa violentare figlia 17enne dal compagno : Una donna di origini sudamericane ha drogato e fatto ubriacare la figlia di 17 anni che, successivamente, e' stata abusata dal compagno della Madre, un cittadino pakistano. La coppia e' stata arrestata dai poliziotti della Squadra mobile di Genova, dopo la denuncia della minorenne. Sono accusati di violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono al 4 dicembre scorso nel quartiere di San Fruttuoso. La ragazzina, sentita due volte dal pm, ha ...

Genova - Madre droga e fa bere la figlia di 17 anni. Poi il compagno della donna abusa della giovane : La coppia è stata arrestata dai poliziotti della Squadra mobile che hanno raccolto la denuncia della minorenne

La Madre droga la figlia - poi il patrigno ne abusa. Orrore a Genova su una 17enne : Una madre, con la complicità del compagno, ha drogato e fatto bere la figlia di 17 anni e quando la ragazzina non ha avuto più il controllo di sé è stata abusata dall'uomo. La coppia è stata arrestata dai poliziotti della Squadra mobile di Genova che hanno raccolto la denuncia della minorenne. Sul cellulare della ragazzina la polizia ha trovato messaggi in cui l'uomo le diceva che meritava la galera per quanto ...

Madre e figlia disabili - prigioniere dei vicini : costrette a pulire casa e torturate senza pietà : Le vittime - 45 e 27 anni, inglesi - sono state brutalmente picchiate e hanno riportato lesioni gravissime. costrette a mangiare carne cruda e scarti alimentari raccolti dai cassonetti, picchiate selvaggiamente e usate come schiave. Ora per i vicini è arrivata una condanna a 14 anni di reclusione ciascuno.Continua a leggere