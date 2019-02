Claudio Ranieri esonerato dal Fulham

Calcio - il Fulham esonera Claudio Ranieri - al suo posto Scott Parker : È già finita l’avventura di Claudio Ranieri sulla panchina del Fulham in Premier League. Il tecnico romano è stato esonerato dopo soli 106 giorni dal proprietario della squadra inglese Shahid Khan, che ha preso questa decisione dopo l’incontro nel pomeriggio. Sfuma quindi il sogno di Ranieri di ottenere la salvezza con i Cottagers, che si trovano penultimi in classifica e che ieri sono stati sconfitti 2-0 nello scontro diretto con il ...

