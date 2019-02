CARNEVALE DI SCIACCA 2019 INIZIATIVA SOCIALE ALL' INTERNO DELL' OSPEDALE DI SCIACCA

trapaniok

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Come da tradizione, ad esibirsi saranno i gruppi mascherati appartenenti ai carri allegorici in concorso che daranno il via ufficiale agli spettacoli sul palcoscenicoa manifestazione.

VisitAgrigento : In diretta dal Carnevale di Sciacca (Ag) - MrSantangeloA : #carnevale di #sciacca gratuito e senza transenne #carnevaledisciacca #sicilia - alberts_and : #carnevale di #sciacca senza transenne e sempre #gratuito. Una #festa vera, genuina. L'articolo de #lasicilia sul… -