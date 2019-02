ATP Acapulco | Zverev si sbarazza di Ferrer | troverà De Minaur ai quarti

ATP Acapulco : Nadal crolla contro Kyrgios - bene Isner : ATP Acapulco, Rafa Nadal è stato eliminato al secondo turno del torneo messicano da Nick Kyrgios in tre combattuti set ATP Acapulco, Rafa Nadal è già fuori. Sul cemento messicano il tennista spagnolo ha affrontato questa notte Nick Kyrgios, autore di una grande gara. L’australiano è approdato al terzo turno battendo Nadal al termine di una vera e propria battaglia, conclusasi solo al terzo set con un tie-break terminato 6-8 per ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Rafa Nadal batte Mischa Zverev e vola agli ottavi di finale : Dopo Roger Federer, è toccato anche a Rafa Nadal 'tornare in ufficio'. Il maiorchino, a un mese dalla batosta riscevuta nella finale degli Australian Open da Novak Djokovic, è rientrato senza problemi ...

Tennis - ATP Acapulco : Seppi cade contro Kyrgios - che sfida con Nadal : Acapulco - Andreas Seppi non ce l'ha fatta. Dopo un inizio decisamente in salita, ha provato a raddrizzare il match contro Nick Kyrgios , ma ormai era troppo tardi. Finisce così al primo turno il ...

ATP Acapulco – Primo turno facile per i big : trionfo facile per Zverev e Nadal all’esordio - Isner fatica ma supera Mannarino : Isner, Nadal e Zverev sorridono all’esordio nel torneo ATP di Acapulco: i risultati delle partite della notte Nottata di sfide ad Acapulco: tanti i big del tennis che hanno esordito nel torneo messicano. Buona la prima per Isner: il tennista statunitense numero 9 al mondo ha battuto il francese Mannarino. Isner ha faticato contro il suo rivale, ma è riuscito ad avere la meglio su di lui al terzo set. Lo statunitense ha trionfato dopo ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Seppi sconfitto all’esordio. Ko in due set contro l’australiano Kyrgios : Finisce al primo turno l’avventura di Andreas Seppi nel torneo ATP di Acapulco. Sul cemento messicano l’altoatesino è stato sconfitto in due set dall’australiano Nick Kyrgios, numero 72 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. Seppi ha perso subito il servizio in apertura di match, mentre dall’altra parte Kyrgios con la battuta non ha concesso nulla all’italiano, che ha ...

ATP Acapulco – Esordio ok per Wawrinka : Harrison ko al tie-break del secondo set : Esordio con vittoria per Stan Wawrinka nell’ATP di Acapulco: il tennista svizzero batte Ryan Harrison in due set Stan Wawrinka bagna l’Esordio nell’ATP di Acapulco con una vittoria. Il tennista svizzero, attualmente numero 42 del ranking mondiale maschile, ha superato lo statunitense Ryan Harrison (n° 93) dopo 1 ora e 35 minuti di gioco. Wawrinka si è imposto in due set vinti con il punteggio di 4-6 / 6-7 (6-8). Agli ottavi di finale ...

Tennis - ATP 500 Acapulco 2019 : Peter Gojowczyk rimonta Federico Gaio e lo elimina in tre set : Federico Gaio, dopo aver superato le qualificazioni del torneo ATP 500 di Acapulco, non riesce a superare l’ostacolo del tedesco Peter Gojowczyk. Il faentino, che gli rende quasi 150 posizioni nella classifica mondiale, perde con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 in poco meno di due ore. Gojowczyk avrà ora di fronte l’australiano John Millman, che ha eliminato un altro qualificato, l’iberico Marcel Granollers, per 6-3 6-4. Nel primo ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Federico Gaio accede al tabellone principale - Martina Trevisan eliminata nelle qualificazioni del torneo femminile : Una vittoria e una sconfitta: è questo il bilancio in casa Italia ad Acapulco (Messico) nelle qualificazioni del torneo di Tennis riguardante il circuito maschile e femminile. Federico Gaio e Martina Trevisan erano impegnati per giocarsi l’accesso al main draw. Ebbene, il 26enne faentino si è imposto con il punteggio di 6-1 4-6 7-6 (6) contro il giocatore di Ecuador Emilio Gomez (n.325 del ranking) in 2 ore e 28 minuti di partita. ...