Quattro colpi per ammazzare l’ex suocero | “Mia figlia ha subito i suoi abusi sessuali” 

Napoli - Quattro colpi di pistola sulla pizzeria Di Matteo. La camorra mette nel mirino i simboli : Nel gorgo criminale ora finisce anche la pizzeria “Di Matteo”, di via dei Tribunali, nel Centro storico di Napoli. Un locale celeberrimo e conosciuto in tutto il mondo, per una gigantografia monumentale che campeggia all’ingresso: c’è il presidente americano Bill Clinton che agguanta la pizza e piegata a portafoglio, l’assaggia estasiato. Correva l’anno 1994. Il presidente del Consiglio, Carlo Azeglio Ciampi, spariglia le ...

Assalto a colpi di fucile nella fabbrica di valvole ad Aurora - in Illinois : tra i feriti Quattro poliziotti Catturato lo sparatore : Allarme nella fabbrica di valvole ' Henry Pratt', ad Aurora, nell'Illinois,a a un'ora d'auto a oveste di Chicago. Ci sono feriti. Secondo quanto ha detto la polizia, c'è stao un 'active shooter', ...

Assalto a colpi di fucile nella fabbrica di valvole ad Aurora - in Illinois : tra i feriti Quattro poliziotti Catturato lo sparatore : Allarme nella fabbrica di valvole ' Henry Pratt', ad Aurora, nell'Illinois,a a un'ora d'auto da Chicago. Ci sono feriti. Secondo quanto ha detto la polizia, c'è un 'active shooter', ovvero un uomo ...

Firenze - aggredito a calci e colpi di mazza in pieno centro all’ora dell’aperitivo. Il video che inchioda Quattro giovani : Un’aggressione nel pieno centro di Firenze, in mezzo alle persone, a suon di calci, pugni e colpi di mazza. all’ora dell’aperitivo del 12 febbraio, nella centralissima piazza dei Ciompi, a poche centinaia di metri da piazza Santa Croce, quattro ragazzi si sono avventati su un tunisino di 33 anni, gettandolo a terra e colpendolo fino a lasciarlo senza forze sull’asfalto. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe iniziata intorno alle ...

Dissesto idrogeologico : oltre una frana su Quattro colpisce i terreni agricoli : Il Dissesto idrogeologico è in crescita, rispetto alla precedente rilevazione del 2015: i Comuni italiani a rischio frane e alluvioni sono passati dall’88% al 91, la superficie territoriale a rischio frane e alluvioni è cresciuta del 2,9%. Le frane registrate in Italia rappresentano circa i due terzi delle frane registrate in Europa. Le frane e le alluvioni, oltre a costituire un grave rischio per l’incolumità dei cittadini italiani (1.850 ...

Palazzuolo sul Senio colpita duramente dal maltempo : frana a Mantigno isola Quattro famiglie : ... il quale mi ha contattato per conoscere la situazione e per dare la propria disponibilità in caso di problemi ulteriori." Ambiente , Cronaca , Società

Ligue1 : il Lille gestisce e colpisce Quattro volte - per il Nizza non ci sono possibilità : Nell'anticipo di Ligue1 il Lille supera senza difficoltà il Nizza di Vieira per 4-0 e resta saldamente primo inseguitore dell'imprendibile Psg . Partita indirizzata già nel primo tempo dalle reti di ...

Serie C - penalizzati cinque club : Matera -26 - Quattro punti a Cuneo e Pro Piacenza. Colpite anche Rieti e Reggina : Il Tribunale Nazionale della Federcalcio ha sanzionato su segnalazione della Covisoc 5 società di Lega Pro per diverse violazioni di natura amministrativa. Il Tfn ha inflitto 26 punti di ...