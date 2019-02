Pretty Solero e Ugo Borghetti fermati per possesso di cocaina | hashish e marijuana

Blastingnews

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Stando a quanto riportato in queste ore dal noto quotidiano romano il Messaggero, e rapidamente rilanciato da molti utenti sui social, nonché da blog ed altre testate giornalistiche, lunedì serae Ugo, rapper, esponenti della sempre più popolare Love Gang – molto conosciuta a Roma, ma ormai nota anche ben al di fuori del raccordo anulare – sarebbero statidalle forze dell'ordine perdi stupefacenti, nello specificoLa ricostruzione del Messaggero Stando alla ricostruzione proposta dal Messaggero, i fatti si sarebbero verificati attorno alle ore 22:00, presso piazza Gian Lorenzo Bernini, in zona Testaccio - Piramide. Alcuni esponenti delle forze dell'ordine, per la precisione dei militari legati al Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro, avrebbero notato due ragazzi, che si sarebbero poi rivelati essere i ...

AlessioRossi78 : RT @ilmessaggeroit: Droga, i carabinieri fermano per un controllo i rapper #pretty solero e #ugo borghetti: sequestrata cocaina https://t.c… - BlitzQuotidiano : Roma, Carabinieri fermano i rapper Pretty Solero e Ugo Borghetti: sequestrata cocaina e hashish… - httpnxra : ho sonno ma non voglio lasciare il gruppo di pretty solero come faccio -