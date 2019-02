Migranti | no al Global Compact | Camera approva la mozione di Fratelli dItalia

Migranti - blitz di Fdi e Forza Italia : bloccato il "Global Compact" : Il piddì Ivan Scalfarotto, invece, ha accusato l'esecutivo di 'non avere una politica estera' e di lasciare che 'questioni delicate come la firma del Global Compact siano dettate dal voto di Fratelli ...

Migranti - niente firma al global compact : passa la linea di Giorgia Meloni : Lega e Movimento 5 stelle si astengono e alla Camera passa una mozione di Fdi approvata con il voto di Forza Italia...

Migranti : Mattarella - intervento globale : ANSA, - ROMA, 4 FEB - "Il fenomeno delle migrazioni è epocale, è presente ovunque, irrompe ovunque, e questo ovunque ci riguarda, riguarda tutti noi, in qualsiasi parte del mondo, perché il mondo sempre più diventa più raccolto". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel nuovo 'Centro Matteo Ricci' per l'accoglienza e l'integrazione dei richiedenti asilo e ...

Mattarella : su Migranti servono intese e interventi globali : Roma, 4 feb., askanews, - I flussi dei migranti 'raffigurano l'esigenza, come già fatto dall'Onu, di interventi globali, di intese globali, perché nessun paese da solo è in grado di affrontare o di ...

Mattarella : su Migranti servono intese e interventi globali : Roma, 4 feb., askanews, - I flussi dei migranti "raffigurano l'esigenza, come già fatto dall'Onu, di interventi globali, di intese globali, perché nessun paese da solo è in grado di affrontare o di ...

Migranti - Muscat (premier Malta) : “Global Compact? Non mi capacito del fatto che l’Italia non lo abbia firmato” : “Nel Global Compact c’è tutto quello per cui Paesi come Malta e la stessa Italia hanno combattuto per tanti anni. Adesso abbiamo una bozza di un accordo secondo cui tutti i Paesi devono farsi carico del problema migratorio. E io non mi capacito di come non venga accolto”. Sono le parole del premier maltese Joseph Muscat, intervistato da Valentina Furlanetto per Radio24. Il primo ministro esprime dubbi sulla contrarietà del ...

Migranti - Muscat : «Malta e Italia - stessi problemi. Nel Global compact la soluzione» : «La situazione sulla presenza di Migranti è fluida, quello che vale per oggi è diverso domani. Quello che posso dirle è che siamo il terzo paese in Europa per quanto riguarda il numero di richieste di ...

Migranti - perché l'Italia si è astenuta sul Global Compact : Il leader della Lega Matteo Salvini è stato chiaro: "Sul Global Compact la posizione mia e della Lega è assolutamente...

Onu e Migranti - no di Roma al Global compact Fico contro Lega e M5S : Il via libera Onu sui migranti riapre lo scontro, Roma congela l’adesione. E intanto la Tunisia ferma i rimpatri

Migranti - Onu approva Global compact - Italia astenuta. Fico : “Ci vuole approccio globale” : Il Parlamento Italiano ha rinviato la decisione. La Camera ha approvato con 277 voti favorevoli e 224 contrari (3 astenuti) la mozione M5S-Lega sul Global compact. Il documento della maggioranza "impegna il governo a rinviare la decisione in merito all'adesione dell'Italia in seguito ad un'ampia valutazione con riferimento alla sua effettiva portata".Continua a leggere

Migranti - l'Onu approva il 'Global Compact'. L'Italia si è astenuta : New York - L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato oggi la risoluzione che recepisce il Patto Globale per una sicura ordinata e regolare migrazione , Global Compact for Migration, con 152 voti a ...

Migranti - Onu approva il Global Compact. L’Italia si astiene dopo voto alla Camera Usa - Ungheria - Polonia - Israele dicono no : L’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato il Global Compact for Migration – la risoluzione che recepisce il Patto Globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare – con 152 voti a favore, 5 contro e 12 astenuti. L’Italia si è astenuta (insieme ad Algeria, Australia, Austria, Bulgaria, Cile, Lettonia, Libia, Liechtenstein, Romania, Singapore e Svizzera) in seguito all’approvazione alla Camera di una mozione firmata ...