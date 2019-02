Matteo Renzi a Palermo | spara a zero su Di Maio e Salvini | “Dei bugiardi hanno mentito su

Nuovi guai per la madre di Matteo Renzi - a giudizio per concorso in bancarotta : Laura Bovoli sarà processata a giugno per concorso in bancarotta documentale. L’inchiesta riguarda i rapporti con una ditta

Nuovi guai per la madre di Matteo Renzi : Laura Bovoli sarà processata a giugno per concorso in bancarotta documentale. L’inchiesta riguarda i rapporti con una ditta

Nuovi guai per la madre di Matteo Renzi : Laura Bovoli sarà processata a giugno per concorso in bancarotta documentale. L’inchiesta riguarda i rapporti con una ditta del posto

Bancarotta fraudolenta - la mamma di Matteo Renzi - Laura Bovoli - rinviata a giudizio : ANSA, - CUNEO, 28 FEB - La madre di Matteo Renzi, Laura Bovoli , è stata rinviata a giudizio oggi dal Tribunale di Cuneo con l'accusa di concorso in Bancarotta fraudolenta per i contatti con una ...

Matteo Renzi - la madre Laura Bovoli rinviata a giudizio a Cuneo : l'accusa di concorso in bancarotta : La madre di Matteo Renzi, Laura Bovoli, è stata rinviata a giudizio dal gup del tribunale di Cuneo con l'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta per i contatti con una società cuneese, la Direkta srl fallita nel maggio 2014 e coinvolta in una vicenda di fatture false. Il processo inizierà il 19

Laura Bovoli - la madre di Matteo Renzi - sarà processata a Cuneo per bancarotta documentale : Laura Bovoli, la madre di Matteo Renzi, sarà processata a Cuneo per concorso in bancarotta documentale per via di alcuni legami fra la società Eventi6, di cui era amministratrice, e l’azienda cuneese Direkta. L’inchiesta di Cuneo è stata quella che ha

La madre di Matteo Renzi rinviata a giudizio a Cuneo : l’accusa è bancarotta : Laura Bovoli è accusata di concorso in bancarotta documentale per i rapporti che la società Eventi6 di Rignano sull’Arno aveva con la ditta di volantinaggio Direkta

Cuneo - la mamma di Matteo Renzi rinviata a giudizio : Laura Bovoli a processo il 19 giugno : Laura Bovoli, mamma di Matteo Renzi, è stata rinviata a giudizio dal Tribunale di Cuneo per concorso in bancarotta documentale per i rapporti che la società Eventi 6 di Rignano sull’Arno, di cui era amministratrice, intratteneva con la Direkta srl cuneese di Mirko Provenzano, fallita nel 2014. Il processo sia aprirà il 19 giugno.Continua a leggere

Matteo Renzi e i renziani 'polverizzati'. Il retroscena su Boschi e Lotti - disastro prima delle primarie Pd : Una rottura in attesa di tempi migliori. Alla vigilia delle primarie Pd i Renziani si presentano letteralmente 'polverizzati'. Matteo Renzi , il capo, non si è schierato per nessuno dei candidati. ...

Matteo Renzi e i renziani "polverizzati". Il retroscena su Boschi e Lotti - disastro prima delle primarie Pd : Una rottura in attesa di tempi migliori. Alla vigilia delle primarie Pd i Renziani si presentano letteralmente "polverizzati". Matteo Renzi, il capo, non si è schierato per nessuno dei candidati. Maria Elena Boschi da qualche giorno ha appoggiato Roberto Giachetti, il rappresentante "semi-ufficiale"

Matteo Renzi - Federica Mogherini e bail-in - la dura accusa di Patuelli - Abi - : 'Cosa serve oggi all'Italia' : Il 'ricatto tedesco' sul bail-in ai danni delle banche italiane riapre il dibattito sulle sciagurate scelte di Matteo Renzi in Europa. All'accusa del ministro dell'Economia Giovanni Tria fa eco il presidente dell' Abi , Antonio Patuelli , che nella sua intervista sul Corriere della Sera punta il dito sull'ex premier, sia pur senza mai nominarlo. P L'Italia, ...

Matteo Renzi - Federica Mogherini e bail-in - la dura accusa di Patuelli (Abi) : "Cosa serve oggi all'Italia" : Il "ricatto tedesco" sul bail-in ai danni delle banche italiane riapre il dibattito sulle sciagurate scelte di Matteo Renzi in Europa. All'accusa del ministro dell'Economia Giovanni Tria fa eco il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, che nella sua intervista sul Corriere della Sera punta il dito s

Matteo Renzi a Palermo - spara a zero su Di Maio e Salvini : “Dei bugiardi hanno mentito su tutto” : Matteo Renzi alla Feltrinelli di Palermo per presentare il libro, spara a zero su Salvini e Di Maio: “Per il reddito si parlava di 60 miliardi di euro in campagna elettorale, ora sono diventati solo 4 miliardi…” E’ sold out lo spazio della libreria Feltrinelli a Palermo per la presentazione del libro dell’ex premier “Un’altra … L'articolo Matteo Renzi a Palermo, spara a zero su Di Maio e Salvini: ...

Matteo Renzi - il colpo basso dei tg Rai : in prima serata le immagini dell'interrogatorio del padre Tiziano : Tra i Renziani e la Rai , come riporta La Stampa , è ormai guerra aperta . Nell'occhio del ciclone ci sono i tg di prima serata dello scorso 25 febbraio , che hanno mostrato immagini dell'...