Maltempo | dal Governo 3 | 1 miliardi in 3 anni per le regioni colpite

Maltempo Campania : 5 persone bloccate dalla neve e poi tratte in salvo dai Carabinieri : In due diversi interventi, i Carabinieri della Compagnia di Montella (Avellino) hanno tratto in salvo cinque persone bloccate sui Monti Picentini dalla neve e dal ghiaccio, a bordo delle loro auto. I militari, intervenuti dopo l’allarme lanciato alla Centrale operativa dell’Arma senza pero’ che venisse precisata la posizione, hanno battuto per due chilometri a piedi la strada che collega l’Altopiano del Laceno al comune ...

Maltempo Roma - cade albero : Raggi fa visita in ospedale ai 2 feriti : La sindaca di Roma Virginia Raggi, a quanto si apprende, dopo il sopralluogo in viale Mazzini – strada dove oggi è caduto un grosso pino -, si è recata negli ospedali dove sono ricoverate le due persone rimaste ferite nel crollo dell’albero. L'articolo Maltempo Roma, cade albero: Raggi fa visita in ospedale ai 2 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo e Bagnoli - de Magistris accusa : 'Noi abbandonati dal governo' : E allora non potremmo mai aspettarci una seria lotta ai cambiamenti climatici da parte dei governi delle ingiustizie di tutto il mondo che sono, invece, la causa dei cambiamenti climatici che stanno ...

Maltempo Roma : precipita dal tetto per il vento forte - morto 61enne : Un 61enne è morto ieri mattina a Roma precipitando dal tetto di casa, probabilmente per il forte vento: l’incidente è avvenuto in Via Lercara Friddi, alla Borghesiana. Sul posto i carabinieri di Tor Vergata: l’uomo è morto sul colpo, il 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Il 61enne era salito sul tetto per sistemare l’antenna del televisore, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa 6 ...

Maltempo in Sicilia : tragedia ad Acireale. Auto travolta dal mare - dispersi tre ragazzi : I venti tempestosi che tra sabato e domenica hanno sferzato la Sicilia hanno innescato anche mareggiate a tratti devastanti che si sono abbattute sui litorali orientali dell'isola, dal catanese sin...

Maltempo : Sicilia flagellata dal forte vento - due feriti nel ragusano : Il forte vento sta flagellando anche la provincia di Ragusa dove si sono registrati danni e difficoltà alla viabilità a causa della caduta di rami e alberi, e dove due persone sono rimaste ferite. Nella stazione ferroviaria di Pozzallo è crollato un cornicione che ha colpito un quindicenne. Il giovane è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Maggiore di Modica per essere medicato. A Modica, invece, le raffiche di vento hanno ...

Maltempo centro-sud : piante spezzate dal vento - serre divelte e coltivazioni distrutte : Le forti raffiche di vento hanno divelto serre, spezzato piante e distrutto coltivazioni con pesanti danni all’agricoltura. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo che ha colpito le regioni del centro sud. Particolarmente difficile – sottolinea la Coldiretti – la situazione in molte aziende agricole della Sicilia dove sono state danneggiate dal vento decine di serre ...

Maltempo - Sicilia Sud/Orientale devastata dal Ciclone : vento a 120km/h - danni e feriti [FOTO] : 1/30 ...

Maltempo Calabria : salvati padre e figlio piccolo bloccati dalla neve : Due persone, padre e figlio di 6 anni, sorprese da una tempesta di neve mentre tornavano a casa in auto nel Vibonese, sono rimaste bloccate per circa 6 ore prima di essere salvate dai carabinieri. padre e figlio stavano percorrendo la strada che da Nardodipace porta a Mongiana per far rientro a casa, e si sono imbattuti nella forte tempesta. Intorno alle 21.30 i due sono rimasti bloccati in un muro di neve. Mentre stava arrivando la notte, la ...

Maltempo Frosinone : “Anche il Comune di Piglio non è stato risparmiato dalla tempesta di vento” [GALLERY] : 1/5 ...

Maltempo Rieti : escursionista ferito per una caduta - recuperato dal Soccorso Alpino : Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto nel pomeriggio di ieri nel territorio del comune di Ascrea, in provincia di Rieti, per soccorrere un escursionista rimasto ferito in seguito a una caduta. L’uomo, di 56 anni e residente a Ciampino, era impegnato con un amico in un’escursione verso la vetta del Monte Navegna quando, a causa del forte vento, ha perso l’equilibrio ed è scivolato su ...

Maltempo - l’assurda morte di Pasquale travolto dal padre mentre gli teneva la scala : Il quattordicenne che ha perso la vita sabato sera a Capena potrebbe essere stato schiacciato dal padre o essere caduto lui stesso dal tetto mentre gli passava un cacciavite, travolto da una violenta raffica di vento

