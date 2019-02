Giovedì Grasso 2019 | data | quando è e che significa Il calendario

termometropolitico

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)è e che. IlCarnevale e Pasqua non hanno unaprecisa, variano ogni anno. Quest’anno il periodo di Carnevale inizia il 3 marzocon Martedìil 5 marzo e(ultimodi festa prima dell’inizio della Quaresima) il 28 marzoFesta all’insegna del divertimento, del gioco, delle maschere e, perché no, delle abbuffate, Carnevale deve il suo nome all’espressione latina “Carnem levare”. Con questo termine nel Medioevo si indicava la prescrizione ecclesiastica di astenersi dal mangiare carne a partire dal primo giorno di Quaresima (giorno successivo alla fine del carnevale) sino alSanto prima di Pasqua. Proprio al Medioevo risalgono le prime testimonianze di festeggiamenti a base di cibi, bevande e piacere per una ...

