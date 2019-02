Diritti dell' infanzia e dell' adolescenza | «Un bambino su quattro | tra gli 8 e i 12 anni

Ufficiale il concerto di Ariana Grande al Manchester Pride ad agosto 2019 - nella città dell’attentato per i Diritti LGBTQ : Il concerto di Ariana Grande al Manchester Pride di agosto 2019 segnerà il ritorno della popstar nella città che, dopo i fatti tragici di maggio 2017, le ha conferito la cittadinanza onoraria per la sua generosità. La Grande aveva promesso di tornare ad esibirsi a Manchester nel 2019, nell'ambito dello Sweetener Tour in partenza a marzo negli Stati Uniti, anche se la città non era stata inizialmente inserita nell'agenda del tour ...

Franco Grillini - simbolo della lotta per i Diritti Lgbt : “La mentalità delle persone è cambiata grazie a una rivoluzione gentile. Ora bisogna tenere alta la guardia” : Chiedere a Franco Grillini dei suoi 35 anni di militanza nelle istituzioni, di quell’orgoglio gay portato in Parlamento, nelle strade e nelle piazze (in maniera pacifica sì, ma rumorosa e colorata, impossibile da ignorare) significa fare un salto nella storia del nostro Paese. Scorrere le fotografie di come era, di come è oggi e infine pensare a come sarà domani. Significa parlare di politica, di ciò che distingue destra e sinistra, di ...

Nuova carta dei Diritti della bambina a Ragusa : Approvata dalla Giunta municipale di Ragusa la Nuova carta dei Diritti della bambina, accogliendo la richiesta della sezione Ragusana di FIDAPA BPW

Juventus - Diritti tv : 'Penalizzati dalla minore capacità dell'Allianz rispetto ad altri' : La scorsa settimana, la Juventus ha comunicato il lancio di un bond da 175 milioni di euro. Il club bianconero ha deciso di intraprendere questa strada per ottimizzare il debito e per le esigenze di cassa della società. Nella giornata di ieri la Juve ha fornito un prospetto in relazione proprio al bond da 175 milioni di euro che è stato lanciato all'Irish Stock Exchange. In questa comunicazione il club bianconero ha spiegato diverse cose e uno ...

Spagna - Movistar+ acquisisce i Diritti della Serie A : diritti Tv Serie A Spagna – Movistar+, piattaforma a pagamento della compagnia Telefonica, ha acquisito i diritti per la trasmissione delle gare di due importanti campionati europei. La piattaforma pay ha infatti chiuso un accordo con IMG e beIN per rilevare i diritti di ritrasmissione della Serie A e della Ligue-1 fino alla fine della […] L'articolo Spagna, Movistar+ acquisisce i diritti della Serie A è stato realizzato da Calcio e ...

Ricerca - il rapporto dell’associazione Coscioni : “Spesa sotto la media Ue. Malattie rare - aborto ed eutanasia : i Diritti negati” : Nonostante le pubblicazioni di Ricercatori italiani rappresentino il 4 per cento di quelle mondiali, il nostro Paese continua a spendere poco in Ricerca, appena l’1,3% del Pil. Il problema non è solo la distanza che ci separa da quel 3 per cento indicato invece dall’Ue come obiettivo da raggiungere entro il 2020. “La Ricerca italiana è soffocata da proibizioni, burocrazia e mancanza di fondi, nel disinteresse della politica ufficiale”. La ...

Diritti tv - Juve : «La capienza dello Stadium ci penalizza» : capienza Allianz Stadium – La limitata capienza dell’Allianz Stadium, con i suoi 41.507 posti a sedere, rispetto agli stadi di altri top club di Serie A, come San Siro (80.018 spettatori) o lo Stadio Olimpico di Roma (72.698 spettatori), rappresenta un limite per il club bianconero, non tanto per quanto riguarda i ricavi da stadio, […] L'articolo Diritti tv, Juve: «La capienza dello Stadium ci penalizza» è stato realizzato da ...

Diritti tv Serie A - Juventus : «La capienza dello Stadium ci penalizza» : capienza Allianz Stadium – La limitata capienza dell’Allianz Stadium, con i suoi 41.507 posti a sedere, rispetto agli stadi di altri top club di Serie A, come San Siro (80.018 spettatori) o lo Stadio Olimpico di Roma (72.698 spettatori), rappresenta un limite per il club bianconero, non tanto per quanto riguarda i ricavi da stadio, […] L'articolo Diritti tv Serie A, Juventus: «La capienza dello Stadium ci penalizza» è stato ...

L’attore che faceva Carlton in “Willy - il principe di Bel-Air” non può registrare i Diritti della “Carlton Dance” : Nei mesi scorsi l’attore Alfonso Ribeiro aveva fatto causa alle società produttrici dei videogiochi Fortnite e NBA 2k16 sostenendo che gli avessero copiato senza permesso i movimenti di un ballo che l’attore eseguiva nel telefilm Willy, il principe di Bel-Air. Il ballo è

Diciotti - Don Ciotti : “Non possiamo fregarcene della Costituzione e delle regole. Leggi tutelino Diritti - non potere” : “Non possiamo fregarcene della nostra Costituzione e delle regole. Chiunque sia ad averle tradite. Questa politica è molto distante, sembra che il problema siano i migranti, ma non dobbiamo dimenticarci che le Leggi devono tutelare i diritti e non il potere”. Lo ha detto il fondatore di Libera Don Ciotti a margine dell’inaugurazione della mostra dedicata alla strage di Punta Raisi a Torino L'articolo DiCiotti, Don Ciotti: ...

Il caso Diciotti alla Corte europea dei Diritti dell'uomo : Il ricorso nell'interesse di due migranti trattenuti sulla nave. Se fossse ritenuto ammissibile, l'Italia dovrà rispondere di violazione dei principi della convenzione

Non solo migranti - storie di uomini e donne in lotta per i propri Diritti : “Non è più il tempo della poesia” : Non solo migranti. Non solo identità sbiadite da riunire in un gruppo su cui esercitare i nostri sentimenti: l’odio, come la compassione. Spesso, l’indifferenza. Non solo esseri in fuga. Ma intelligenze in lotta per una libertà che innanzitutto vuole essere la loro. Al tempo delle navi respinte in Libia e delle propagande a reti unificate su un’emergenza immigrazione che mai davvero (per noi) è stata emergenza, quello che ancora non siamo ...

Eluana Englaro - “così in Cassazione stabilimmo che la dignità è il diritto dei Diritti. Poi la fase oscura della politica” : La luce di un “faro”, la Costituzione, e dopo un “momento oscuro della politica“, “un momento di barbarie giuridica”. È il ricordo di quei mesi, confusi e terribili, in cui chiunque aveva da dire la sua su Eluana Englaro, di Gabriella Luccioli, presidente della I sezione civile della Cassazione, che il 16 ottobre 2007 stabilì di fatto che la “dignità è il diritto dei diritti”. Un verdetto che fissò ...

Decreto sicurezza - il commissario per i Diritti umani della Ue : "Non ostacolare le Ong" : Lettera al premier Conte per sollecitare il rispetto del diritto all'accoglienza e l'apertura dei porti. Primi trasferimenti al Cara di Mineo. Il sindaco a Salvini: "Non potete lasciarci qua le macerie"