Barbara D’Urso legge l’insulto in napoletano e non capisce: il video è virale

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Sta facendo il giro dei social network il brevein cuischerzoso di un suo follower. L’attrice e conduttrice era in diretta su Instagram prima di andare in onda su Canale 5 ieri pomeriggio eva i commenti dei suoi “seguaci”, quando è arrivato quello di Genny: «Par a sor ra f…». Un insulto scherzoso, anche se volgare, tipico del linguaggio popolare, peraltro scritto male, che laad alta voce sbagliando gli accenti, probabilmente ingannata dagli errori ortografici.Il risultato è una scenetta esilarante, che qualcuno ha voluto condividere con il proprio pubblico. Così Gianni Simioli ha postato il brevesulla sua pagina Facebook, riscuotendo un grande consenso: in poco più di due ore la clip era già stata visualizzata più di 50mila volte, mentre stasera ha già sfondato il muro delle 60mila visualizzazioni.Poi stamattina Simioli ha fatto intervenire l’autore del commento colorito in diretta telefonica durante il suo programma “La Radiazza”, in onda tutte le mattine su Radio Marte: «Sono, ma vivo a Bologna dove lavoro come operatore socio sanitario – ha raccontato Genny –. Ieri sono tornato a casa e mi è arrivata la notifiche che laera in diretta su Instagram. Sono andato a vedere e aveva quegli occhiali abbassati sul naso, il viso un po’ così… Perciò, mentre tutti le mandavano cuori e complimenti, a me è uscita quella cosa». E spiega: «Non volevo offenderla, a Napoli si dice così quando una persona sta un po’ strana, curiosa». Poi prosegue: «Mi dispiace di averlo scritto male, ma sono sicuro che lei ha fatto finta di non capire, intelligente com’è». E conclude: «Sono contento di aver fatto divertire tanta gente, oggi si ride poco».

