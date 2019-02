Un ex sviluppatore di Diablo 3 ha delle proposte per migliorare il sistema di loot di

eurogamer

(Di martedì 26 febbraio 2019) Ormai non è un segreto che uno degli elementi più deboli di Anthem (nuovo TPS con elementi RPG di BioWare) è il suodie ricompense. Tuttavia c'è sempre modo di migliorarsi e a tal proposito l'ex systems designer di3 Travis Day, ha avanzato alcune idee peril gioco.Come riporta VG247, Day inizia parlando di quelle che lui chiama "inscrizioni morte", ovveroetichette che non riflettono minimamente le capacità dell'oggetto a cui sono associate, anche se il loro nome farebbe pensarlo. Ad esempio immaginate di trovare la pistola (fittizia) del Signore del Fuoco e scoprire in combattimento che non causerà danni da fuoco.L'exafferma inoltre che sarebbe molto utile differenziare ilottenibile dalle diverse Roccaforti e inserire ricompense garantite, in questo modo i giocatori sarebbero più invogliati a giocare tutte le Roccaforti e ...