Tav | Consiglio regionale Piemonte approva odg pro referendum

Tav - Consiglio Piemonte approva odg su consultazione popolare : Torino, 26 feb., askanews, - Via libera dal Consiglio regionale del Piemonte a un ordine del giorno, presentato Antonio Ferrentino, Pd, a sostegno della richiesta di consultazione popolare sulla Tav ...

Tav - Chiamparino : "Chiederò al consiglio regionale di fare un referendum" : "Chiederò oggi al consiglio regionale di verificare se ci sono le condizioni per una consultazione popolare". Con queste parole, il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino avanza la possibilità di far decidere i piemontesi sulla Tav. L'ex sindaco di Torino vuole che a pronunciarsi "sul fatto che il governo stia bloccando i lavori della Torino-Lione" siano i cittadini."Se poi non ci saranno le condizioni valuteremo ...

Taranto - il M5s scompare dal consiglio comunale. Si dimette l’ultimo porTavoce grillino : “Decisione sofferta” : Il Movimento 5stelle scompare dal consiglio comunale di Taranto. Francesco Nevoli, candidato sindaco per i grillini alle ultime comunali, ha rassegnato le sue dimissioni abbandonando l’assise cittadina. Un messaggio semplice sul suo profilo Facebook: “La mia esperienza da portavoce del MoVimento 5 Stelle finisce qui: ho appena rassegnato le dimissioni da consigliere comunale. Ringrazio tutti coloro che hanno riposto (anche per un solo istante) ...

Sulla Tav Di Maio tira dritto : sconsiglio di creare tensioni : Milano, 3 feb., askanews, - Sulla Tav sale la tensione nel governo giallo-verde. 'Andiamo avanti sulle cose su cui siamo d'accordo e non mettiamoci a parlare delle cose su cui non siamo d'accordo, ...

Tav - Di Maio : tiro dritto - sconsiglio creare tensioni su questo : Milano, 3 feb., askanews, - "Andiamo avanti sulle cose su cui siamo d'accordo e non mettiamoci a parlare delle cose su cui non siamo d'accordo, perchè sconsiglio di creare delle tensioni su questo". ...

Tav - Di Maio : tiro dritto - sconsiglio creare tensioni su questo : Milano, 3 feb., askanews, - 'Andiamo avanti sulle cose su cui siamo d'accordo e non mettiamoci a parlare delle cose su cui non siamo d'accordo, perchè sconsiglio di creare delle tensioni su questo'. ...

Tav - Di Maio : Salvini? Sconsiglio di creare tensioni in governo : Roma, 3 feb., askanews, - 'Per me valgono le priorità. In questo governo ce lo siamo detti chiaramente dall'inizio: ci sono cose su cui siamo d'accordo e altre no. Lavoriamo su quelle su cui siamo d'...

Luigi Di Maio : 'Sconsiglio a Matteo Salvini di continuare'. Risposta : 'Non serve la laurea...' - bomba Tav : 'Sconsiglio a Matteo Salvini di non creare tensioni nel governo puntando su quello su cui non siamo d'accordo': fuori dai denti, Luigi Di Maio lancia un avvertimento al leader leghista sulla Tav . ...