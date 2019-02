Pd | Matteo Renzi | “L’alleanza con il M5s avrebbe distrutto la democrazia”

Matteo Renzi - i genitori restano agli arresti domiciliari : la stangata dai giudici : Tiziano Renzi e Laura Bovoli dovranno restare agli arresti domiciliari. La procura di Firenze, secondo quanto riporta l'Adnkronos citando fonti giudiziarie, ha dato parere negativo alla revoca dei domiciliari per i genitori di Matteo Renzi, arrestati per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni.

Genitori di Matteo Renzi interrogati dal gip : “Siamo due pensionati” : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, Genitori dell'ex premier Matteo Renzi, hanno risposto alle domande del gip, nell'ambito dell'inchiesta per bancarotta fraudolenta e fatture false. A una domanda in cui si chiedeva loro quale fosse l'attività che svolgono attualmente hanno precisato: "Siamo due pensionati".Continua a leggere

Matteo Renzi sbotta contro uno spettatore che irride la madre arrestata : "Non c'è niente da ridere" : Matteo Renzi è tornato a catalizzare l'attenzione mediatica, a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto i suoi genitori finiti agli arresti domiciliari. L'esponente politico del Partito ...

Matteo Renzi sclera con uno del pubblico che deride sua madre arrestata : Matteo Renzi, il quale domenica sera ospite a Non è l’Arena su La7 ha palesato tutto il suo nervosismo,con uno del pubblico Certo, nervoso è nervoso: si pensi ai guai in famiglia con i genitori ai domiciliari e anche agli affanni del “suo” Pd. Si parla di Matteo Renzi, il quale domenica sera ospite a Non è l’Arena su La7 … L'articolo Matteo Renzi sclera con uno del pubblico che deride sua madre arrestata proviene ...

Non è l'arena - Matteo Renzi sbrocca con uno del pubblico che deride sua madre arrestata : brutale : Certo, nervoso è nervoso: si pensi ai guai in famiglia con i genitori ai domiciliari e anche agli affanni del 'suo' Pd. Si parla di Matteo Renzi , il quale domenica sera ospite a Non è l'arena su La7 ...

Non è l'arena - il crollo di Matteo Renzi in diretta da Giletti : "La famiglia distrutta" - siamo alle lacrime : Ha parlato di politica Matteo Renzi, ospite di Non è l'arena, ma non ha potuto sottrarsi alle domande di Massimo Giletti sull'arresto ai domiciliari dei suoi genitori. "Cerchi di far politica per fare il bene delle altre famiglie e distruggi la tua", ha commentato commosso l'ex premier, che si dice

Matteo Renzi : figli - moglie e padre - la carriera politica : Matteo Renzi: figli, moglie e padre, la carriera politica Chi è Matteo Renzi, famiglia e vita privata È stato il più giovane Premier della storia repubblicana italiana e con lui sembrava che la politica italiana fosse stata finalmente ossigenata da una ventata di novità. Il destino del suo partito ha però preso una piega differente e così si è conclusa la carriera del cosiddetto “ rottamatore”, alias Matteo Renzi di cui oggi esploriamo la ...

Matteo Renzi - dopo l'arresto dei genitori il suo nuovo libro scala le classifiche di vendita : In soli tre giorni il nuovo libro di Matteo Renzi è riuscito a scalare le classifiche di vendita in Italia. "Un' altra strada"- questo il titolo - è al primo posto nella saggistica secondo i dati di alcune rilevazioni, e quarto nella classifica generale di tutti i libri venduti. Nel circuito delle l

Matteo Salvini risponde agli insulti di Matteo Renzi : "Io come un'anguilla? Bene..." : Ribatte colpo su colpo, Matteo Salvini. Già, perché il leghista è finito nuovamente nel mirino di Matteo Renzi, che dopo il lancio del suo libro sta provando a riaffacciarsi ai piani alti di quella politica che, nei fatti, lo ha già espulso. E il senatore Pd cannoneggia contro Salvini, leader accred

Matteo Renzi e Pd umiliati pure da Carmen Lasorella. 'Perché no?' - indiscrezione : con chi andrà l'ex volto Rai : Carmen Lasorella , storico volto dell'informazione Rai , dopo mesi di stop, è tentata dalla politica. Nei mesi scorsi s'era fatta attrarre dalla politica e aveva deciso di candidarsi alla guida della ...

Matteo Renzi e Pd umiliati pure da Carmen Lasorella. "Perché no?" - indiscrezione : con chi andrà l'ex volto Rai : Carmen Lasorella, storico volto dell'informazione Rai, dopo mesi di stop, è tentata dalla politica. Nei mesi scorsi s'era fatta attrarre dalla politica e aveva deciso di candidarsi alla guida della Regione Basilicata con una lista civica, Luci, cioè Lucani insieme, convergente con LeU e inserita nel

Renzi - uragano Freccero a Raidue : fa fuori anche il conduttore testimonial di Matteo e anti-grillino : Ne fa fuori un altro, Carlo Freccero . La rivoluzione grillina a Raidue si abbatte anche su Costantino Della Gherardesca : il suo ormai storico adventure game Pechino Express , in onda da 7 anni, nel ...

Matteo Renzi - i sostenitori unanimi : “Giustizia a orologeria”. E quando lui sale sul palco l’ovazione : “Sei grandissimo” : A una settimana di distanza dalla notizia degli arresti domiciliari nei confronti dei suoi genitori, Matteo Renzi ricompare in pubblico accolto dall’ovazione dei tanti che hanno riempito la Sala Gialla del Lingotto di Torino. Sono arrivati da tutto il Piemonte, compreso un bus dalla Toscana, per portare il calore e la solidarietà al loro leader: “È il migliore che abbiamo, ma purtroppo gli hanno fatto un bello sgarbo nell’ultima settimana” ...