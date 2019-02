Nebbia a Venezia | auto finisce in mare | indenne il conducente GALLERY

Paura a Venezia. Troppa Nebbia al porto - vigilantes finisce in mare con l’auto : La macchina appartenente a una societa` di sicurezza privata che opera a porto Marghera è caduta in laguna a pochi metri dalla banchina. Lincidente, causato presumibilmente dalla scarsa visibilita` che imperversa sull’interno territorio veneziano.Continua a leggere

Venezia - auto in acqua per la Nebbia : Venezia, 22 FEB - I vigili del fuoco di Venezia sono intervenuti nelle prime ore di oggi per il recupero di un'auto della vigilanza portuale caduta nell'acqua alla banchina 'Molo A' di Marghera. L'...

AEROPORTO VENEZIA - CAOS VOLI : RITARDI E CANCELLAZIONI/ Radar riattivato in serata - ma limitazioni per Nebbia : AEROPORTO VENEZIA, CAOS VOLI: RITARDI e CANCELLAZIONI. Radar riattivato in serata, ma limitazioni per nebbia. Le ultime notizie

Caos voli a Venezia per radar e Nebbia : ANSA, - Venezia, 29 DIC - Giornata convulsa all'aeroporto di Venezia per i problemi causati da un guasto al radar di terra - poi risolti in serata - e dalla nebbia sulle piste. Molti i passeggeri ...

Venezia - Nebbia e radar fuori uso : caos in aeroporto/ Ritardi e cancellazioni - finiscono anche i panini : Venezia, nebbia e radar fuori uso: caos in aeroporto. Ritardi e cancellazioni, finiscono anche i panini negli aerei. Le ultime notizie