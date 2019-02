MotoGp | Iannone non si preoccupa | “il time attack non è stata una priorità | l’obiettivo è

MotoGp – Test Qatar - Iannone indica la strada all’Aprilia : “bisogna avere maggiore continuità” : Il pilota dell’Aprilia ha parlato dopo la seconda giornata di Test, chiedendo al proprio team maggiore continuità di rendimento E’ terminata nel segno di Rins la seconda giornata di Test di MotoGp sul circuito del Qatar. Lo spagnolo della Suzuki ha spiazzato tutti i suoi avversari piazzando il miglior tempo di giornata sulla pista di Losail, fermando il crono sull’1.54.593. Alle spalle del pilota Suzuki si è piazzato il ...

MotoGp – Svelata in Qatar la nuova Aprilia : la RS-Gp 2019 di Iannone ed Espargaro aggressiva [GALLERY] : Aprilia: Svelata a Losail la RS-Gp2019: livrea a base nera, un richiamo esplicito alla tradizione La stagione 2019 di Aprilia Racing si apre all’insegna delle novità. Sia a livello tecnico sia per quanto riguarda l’organico del reparto corse italiano che, dopo una profonda riorganizzazione invernale, rinnova la sua sfida nel Motomondiale 2019. L’aspetto più visibile del grande lavoro invernale è la nuova RS-Gp, ...

MotoGp – Svelata l’identità della nuova fidanzata di Iannone : la sexy ex di Philipp Plein tra le braccia del pilota [GALLERY] : Andrea Iannone insieme ad una donna misteriosa a bordo della sua nuova Ferrari: Svelata l’identità della presunta nuova fidanzata del pilota di MotoGp Andrea Iannone ha scatenato la curiosità dei fan dopo aver pubblicato sui social una foto della sua Ferrari con lui a bordo accanto ad una donna misteriosa. Il pilota di MotoGp non ha svelato l’identità della sua nuova presunta fidanzata, che prima dei recenti accadimenti si ...

MotoGp – Iannone sta con Carmen Victoria Rodriguez? La modella svela la verità su Andrea e Belen [VIDEO] : Carmen Victoria Rodriguez parla del presunto flirt con Andrea Iannone: tra le storie Instagram della modella venezuelana la verità Proprio nel giorno di San Valentino, Carmen Victoria Rodriguez svela la verità sulla presunta storia con Andrea Iannone. Ai follower che le chiedono se tra lei e il pilota di MotoGp ci sia del tenero, la modella venezuelana replica con un secco ‘no’. La relazione tra i due infatti è basata, secondo ...

MotoGp - la difficile sfida di Andrea Iannone con l’Aprilia - “The Maniac” si gioca molto : Tra i piloti che approcciano questa nuova stagione di MotoGP con i maggiori dubbi e punti di domanda ma, al contempo, con il carico di responsabilità più grande, non possiamo che annoverare Andrea Iannone. Il pilota nato a Vasto, dopo aver chiuso il rapporto con la Ducati, due anni con poche gioie in Suzuki e conseguente appiedamento, sbarca in Aprilia per una nuova sfida che parte decisamente in salita. “The Maniac” avrà sulle ...

MotoGp - la difficile sfida di Andrea Iannone con l’Aprilia - “The Maniac” si gioca molto : Tra i piloti che approcciano questa nuova stagione di MotoGP con i maggiori dubbi e punti di domanda ma, al contempo, con il carico di responsabilità più grande, non possiamo che annoverare Andrea Iannone. Il pilota nato a Vasto, dopo aver chiuso il rapporto con la Ducati, due anni con poche gioie in Suzuki e conseguente appiedamento, sbarca in Aprilia per una nuova sfida che parte decisamente in salita. “The Maniac” avrà sulle ...

MotoGp - l'Aprilia fa progressi. Ma Iannone non si è visto : Ma l'Aprilia, come è andata? Non male se si considera la settima posizione di Aleix Espargaro a 0'783 dallo strepitoso tempone di Danilo Petrucci. E anche se si guarda la simulazione effettuata da ...

MotoGp - Scott Redding demolisce Iannone : puntura velenosissima nei confronti del pilota Aprilia : Commentando l’assenza di Iannone in occasione della terza giornata di test, il britannico ha deriso il nuovo pilota dell’Aprilia L’assenza di Andrea Iannone nell’ultima giornata di test a Sepang non è passata inosservata agli occhi di Scott Redding, ex pilota dell’Aprilia e sostituito in questa stagione proprio da ‘The Maniac’. Un boccone troppo amaro da mandare giù per il britannico che, alla ...

MotoGp - Andrea Iannone fermato dal lifting a Sepang : A voler ascoltare le malelingue The Maniac si sarebbe perso dietro al fidanzamento con Belen Rodriguez , che ha trascinato Andrea in un mondo di gossip inevitabile, tra serate mondane e campagne ...

MotoGp – Test Sepang - Iannone salta la terza giornata di lavoro : “sto meglio - ma non sono abbastanza energico” : Andrea Iannone costretto a fermarsi nella terza giornata di Test a Sepang: le parole del campione di Vasto Tre giorni di Test complicati per Andrea Iannone: il campione di Vasto, reduce da un’infezione, ha dovuto rinunciare all’ultima giornata in pista con l’Aprilia, cedendo il suo posto a Bradley Smith per completare il lavoro programmato dal team di Noale. “Abbiamo tante novità e quindi bisogna fare un grande ...

MotoGp – Test Sepang - Iannone non ce la fa : il pilota Aprilia salta la terza giornata di lavoro : Un’infezione ferma Andrea Iannone: il campione di Vasto rinuncia alla terza e ultima giornata di Test a Sepang, al suo posto per l’Aprilia c’è Bradley Smith E’ in corso in Malesia la terza e ultima giornata della prima sessione invernale di Test di MotoGp del 2019, dopo quelle effettuate lo scorso anno al termine della stagione 2018. I piloti sono in pista a Sepang per mettere a punto alcuni importanti dettagli ...

MotoGp – Iannone ‘incastra’ il suo personal trainer : il sonnellino di Francesco finisce sui social [VIDEO] : Andrea Iannone, impegnato nei test invernali di Sepang, becca il suo personal trainer che dorme al box Aprilia: il video social Andrea Iannone è impegnato in questi giorni in Malesia, dove si stanno tenendo i test invernali di MotoGp. A Sepang, tra una sessione e un’altra, però c’è anche tempo per schiacciare un sonnellino. Il pilota italiano infatti becca il proprio personal trainer mentre dorme ai box Aprilia non proprio in ...

MotoGp - Test Sepang – Le sensazioni di Iannone : “un po’ scarico per gli antibiotici - ma la moto mi piace!” : Salute precaria, ma sensazioni positive per Andrea Iannone dopo la prima giornata di Test motoGP svoltasi in Malesia: il pilota abbruzzese contento dei miglioramenti della sua Aprilia Finalmente ritorna la motoGP con il primo appuntamento di febbraio sul circuito di Sepang (Malesia), per i Test che hanno permesso ai piloti di instaurare il feeling iniziale con le proprie moto. Trentasei giri per Andrea Iannone in sella alla sua Aprilia, ...

MotoGp - Test Sepang – Caduta per Iannone - la Ducati di Bagnaia si ferma in pista : la situazione alle 14.00 : Giornata di prove e prime sensazioni in pista in Malesia: la situazione aggiornata alle ore 14.00 del primo giorno di Test invernali di MotoGp a Sepang I campioni della MotoGp sono finalmente tornati in pista: i piloti della categoria regina sono in scena sulla pista di Sepang per la prima giornata dei Test invernali 2019. Tante le novità e le sorprese per il nuovo Motomondiale. La Yamaha ha portato in pista in Malesia delle novità ...