D'Uva: avviato iter sostituzione Sarti

"A seguito delle dimissioni da presidente della Commissione giustizia, annunciate dalla collega Giulia, desidero comunicare a tutti che abbiamo giàl'che porterà alla pronta e immediata. Le attività della Commissione potranno quinquindiproseguire senza subire interruzioni o rallentamenti.La regolarità dei lavori istituzionali per noi rappresenta la priorità, così come l'adozione dei provvedimenti in esame". Così in una nota il presidente del gruppo M5S alla Camera, Francesco D'Uva(Di martedì 26 febbraio 2019)

