Blitz anti riciclaggio | 6 obblighi dimora

Migranti - Blitz nel ghetto di Borgo Mezzanone : “Sequestrate baracche in cui si consumano spaccio e prostituzione” : Una operazione di sgombero di alcune aree della baraccopoli della ex pista di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, dove attualmente risiedono circa 1500 Migranti, è in corso da questa mattina da parte dei carabinieri, polizia e guardia di finanza a cui è stata delegata dalla Procura della Repubblica. L’obiettivo del blitz è l’abbattimento di alcuni manufatti, ma solo per alcuni obiettivi specifici. Il sequestro preventivo di alcuni ...