Vi hanno mai negato un mutuo? Ecco forse perché

Gruber : “Renzi - Di Maio - Di Battista - Boschi hanno padri un po’ truffaldini”. D’Esposito : “Casi non equiparabili” : Le colpe dei padri ricadono sui figli? E’ il leit motiv e il titolo della ultima puntata di Otto e Mezzo (La7). La domanda viene posta dalla conduttrice ai suoi ospiti. Secondo l’ex senatore di Forza Italia, Augusto Minzolini, non ci sono differenze nei casi che hanno coinvolto i genitori di Matteo Renzi, il padre di Maria Elena Boschi, quello di Luigi Di Maio e quello di Alessandro Di Battista. Gruber ribadisce: “Ricordiamolo, hanno dei padri ...

Oscar - i 90 anni del premio : dalla volta in cui lo presentò Paperino ai grandi esclusi (Kubrick incluso) che non l’hanno mai vinto : 16 maggio 1929, quasi novant’anni fa. La Blossom Room del Roosevelt Hotel di Hollywood è riservata per 270 ospiti che hanno pagato cinque dollari a testa per una cena privata. Sul palco, l’attore Douglas Fairbanks e il regista Cecil DeMille, assegnano per la prima volta l’Academy Awards of Merit, un premio alle eccellenze cinematografiche. Sì, è la prima notte degli Oscar, molto più spartana e rapida di come la conosciamo oggi, cinque minuti in ...

Emma Marrone risponde dal palco agli insulti : “Non sarò mai come voi”. Poi si commuove : “I miei genitori li hanno letti…” : “In questo momento storico stiamo annegando nell’odio. Ma a chi mi ha insultata dico: non sarò mai come voi. Questa serata, così difficile, si sta trasformando nel concerto più memorabile e bello della mia vita”. Emma Marrone, che si esibita ieri sera ad Ancona, ha risposto a chi, nei giorni scorsi, l’ha ricoperta di insulti (soprattutto sessisti) dopo le sue parole di accoglienza sull’apertura dei porti durante il ...

Giuseppe Conte alle corde - lo sfogo : "A cosa mi hanno ridotto Matteo Salvini e Luigi Di Maio" : Semplicemente stravolto. Le voci rilanciate dal Corriere della Sera sono piuttosto inquietanti: danno conto di un Giuseppe Conte in riserva, assoluta. Si legge infatti che ai piani alti di Palazzo Chigi i funzionari di vecchia data si sfogano in questo modo: "Ormai facciamo solo ratifiche di trattat

Il nuovo Movimento 5 Stelle è pronto - lo hanno deciso; Grillo - Di Maio e Casaleggio : Vetrice tra Di Maio, Casaleggio e Beppe Grillo il Movimento 5 Stelle 2.0 è pronto “abbiamo pranzato assieme e concordiamo tutti che serva un’organizzazione del M5S sia a livello nazionale che territoriale” per essere “più competitivi” alle amministrative, ha detto Di Maio. “Qui tutti sperano che il M5S sia in calo a livello nazionale ed … L'articolo Il nuovo Movimento 5 Stelle è pronto, lo hanno deciso; ...

Elezioni in Sardegna - Salvini e Di Maio hanno due omonimi : In Sardegna c'è la sfida Salvini-Di Maio. Chi vincerà le Elezioni regionali tra i due alleati? Probabilmente il primo. Ma attenzione. Otre ai due vicepremier, che in queste ore si alterneranno sui ...

Matteo Salvini - il big grillino confessa : 'Cosa hanno ottenuto Di Maio e Casaleggio per salvarlo' : Il 'do ut des' potrebbe riguardare non soltanto argomenti che sono nell'agenda del governo, come l'Autonomia alle regioni del Nord che, sono in molti a scommetterlo, verrà 'ritardata' oltre le ...

Diciotti - Boldrini : ‘Di Maio e il M5S per Salvini hanno venduto l’anima' : Con un post sui suoi profili social network (Facebook e Twitter), l’ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, ha criticato pesantemente il ministro del lavoro Luigi Di Maio nonché il Movimento 5 Stelle dopo la votazione che si è tenuta ieri sulla piattaforma Rousseau, riguardo l’autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier leghista Matteo Salvini. Nella giornata di ieri infatti gli attivisti del Movimento 5 Stelle sul ...

Diciotti - Salvini : “Grazie ai militanti del M5s - hanno avuto fiducia in me. Di Maio persona corretta - si è speso per me” : “Ringrazio i militanti del M5s per la fiducia. Ero tranquillo prima e lo sono anche adesso, ho la coscienza a posto”. In Sardegna per il tour elettorale in vista delle Regionali in programma domenica 24, Matteo Salvini commenta l’esito del voto sul caso Diciotti espresso dagli iscritti del M5s. “Di Maio è una persona corretto, si è speso per me ed è stato chiaro da subito. Gli mando un sms”. L'articolo Diciotti, ...