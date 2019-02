Salerno | migrante denuncia | ' In ospedale mi dicono che devo morire'

Blastingnews

: RT @globalistIT: - giovcusumano : RT @globalistIT: - CheGuevaraRoma : RT @globalistIT: - Segnale_Orario : RT @Filippo_Casini: #DiariodibordoGovernoLega5S: giorno 269. Salerno: In ospedale a un migrante 'Devi morire, torna a casa tua!'. Catanzaro… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) È unache lascia davvero senza parole, quella di un giovane immigrato di nazionalità ivoriana, Souleymane Rachidi, di 20 anni, residente a Pellezzano, nella Valle dell'Irno. Il ragazzo, è uno sportivo, e milita nella squadra di calcio Valentino Mazzola, con sede a Coperchia. In un suo lungo post su Facebook, il giovane hato quanto gli sarebbe capitato in una struttura ospedaliera di Mercato San Severino, cittadina sempre del salernitano. Secondo quanto riferito dal giovane, nella notte tra sabato e domenica si è sentito male, e quindi ha deciso di ricorrere ai sanitari del nosocomio più vicino. Per la precisione, Rachidi avrebbe accusato un forte dolore al petto. Non appena si è recato nella struttura sanitaria, un'infermiera lo ha visto, e gli avrebbe detto così: "Salvini fa entrare ancora questa gente in Italia?", dopodiché la donna avrebbe continuato ancora ad ...