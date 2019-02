Reggio Emilia | indagati 18 dirigenti Bufera sul Comune patri di Delrio

Reggio Emilia - 18 dirigenti indagati per “violazioni nell’assegnazione di incarichi esterni”. C’è la moglie del sindaco Pd : Diciotto dirigenti del Comune di Reggio Emilia, in servizio nel 2013, indagati dalla Procura della Repubblica per i reati di falso ideologico e abuso d’ufficio. Tra gli altri la moglie dell’attuale sindaco Pd Luca Vecchi, Maria Sergio, dirigente all’urbanistica di allora, quando a vestire la fascia tricolore era l’attuale capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio. La materia del contendere è il regolamento comunale per l’assegnazione ...

Comune Reggio Emilia - 18 dirigenti indagati. Incarichi senza gara sotto la lente : Anche il ministero dell'Economia aveva fatto rilievi sul Comune di Reggio, scelto a campione insieme ad altre città, rilevando alcuni aspetti non del tutto regolari all'assegnazione degli Incarichi . ...

Reggio Emilia : bambino di due anni e mezzo escluso dall’asilo perché diabetico : Un asilo statale ha escluso un bambino di due anni e mezzo perché diabetico e quindi, per le educatrici, difficile da gestire. Il piccolo è stato iscritto in un asilo parrocchiale.Continua a leggere

Bimbo diabetico a Reggio Emilia - l'asilo pubblico non lo vuole : «Si tratta di un fatto discriminatorio gravissimo e inaccettabile, che avviene nella provincia degli asili più belli del mondo, di Reggio Children, del Reggio Approach» -ha commentato Rita Lidia ...

Reggio Emilia : Delrio - solidarietà a segretario Pd e sindaco Luzzara : Roma, 20 feb. (AdnKronos) - "Esprimo ad Andrea Costa la mia piena solidarietà". Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio, dopo la lettera contenente minacce di morte inviata al sindaco di Luzzara e segretario provinciale del Pd di Reggio Emilia.

Ligabue presenta Start a Reggio Emilia : come partecipare all’evento di marzo : Ligabue presenta Start a Reggio Emilia, in anteprima per una selezione di fan. L'evento è atteso per il prossimo 8 marzo all’Italghisa di Reggio Emilia e sarà aperto agli addetti ai lavori e ad un numero ristretto di sostenitori del Liga, selezionati attraverso due modalità, i cui dettagli sono disponibili di seguito. L'evento esclusivo di Ligabue a Reggio Emilia è organizzato in collaborazione con Spotify e proprio tramite Spotify alcuni fan ...

Scossa di terremoto in Emilia Romagna - avvertita a Reggio Emilia : Una Scossa di terremoto si è verificata poco fa, alle ore 19.23, in Emilia Romagna. Il sisma, di magnitudo 2.4, ha avuto epicentro nei pressi di Bagnolo in Piano (RE), poco a nord di Reggio...

Reggio Emilia - ragazza scivola per 50 metri e finisce contro un albero : Reggio Emilia, 16 febbraio 2019 - Mentre camminava insieme a un amico e al proprio cane, è scivolata causa ghiaccio per circa 50 metri ed è finita contro un albero . È successo in mattinata sul ...

Reggio Emilia. Mario Tozzi alla Galleria de’ Bonis : Dopo il successo riscosso ad Arte Fiera Bologna con lo stand dedicato a Renato Guttuso e Mario Tozzi, la Galleria

Reggio Emilia - malore mentre si allena in palestra : Roberta muore a 55 anni : Roberta Terzi, 55enne di Brescello, ha perso i sensi durante una seduta d’allenamento in palestra. Impiegata, era una donna piena di vita ed era appassionata di sport. "Ci teneva a tenersi in forma, in salute" dicono i parenti.Continua a leggere

Reggio Emilia - nasconde il corpo della madre per prendere la pensione : si suicida all'arrivo dei carabinieri : Una storia all'insegna della disperazione, quella che arriva dalla provincia di Reggio Emilia , a Cadelbosco, dove un uomo di 53 anni ha nascosto per mesi il corpo privo di vita della madre , per non ...

Reggio Emilia - nasconde la madre morta per avere la pensione e poi si spara : Ha nascosto per mesi il corpo della madre 81enne morta in casa e continuato a percepire la sua pensione . E' la scoperta fatta dai carabinieri di Cadelbosco Sopra , Reggio Emilia , che, entrati nell'...

Reggio Emilia : nasconde a casa la madre morta - dopo mesi si spara : La scoperta fatta dai carabinieri di Cadelbosco Sopra, nella provincia di Reggio Emilia. I militari sono entrati nella casa di un uomo di cinquantanove anni e lo hanno trovato morto: si sarebbe ucciso qualche giorno fa. La madre dell’uomo, invece, si trovava nel suo letto in stato di mummificazione.Continua a leggere

Arriva il concerto speciale di Ligabue a Reggio Emilia - annunciate nuove iniziative per i fan : È annunciato il concerto speciale di Ligabue a Reggio Emilia per la presentazione del nuovo album, Start, che rilascerà a partire dall'8 marzo e dal quale ha già estratto il singolo Luci D'America. Lo spettacolo speciale si terrà prossimamente all'Italghisa e sarà riservato ai pochi fan che ne faranno richiesta tramite il Bar Mario, storico fan club dedicato all'artista e dal quale saranno attinte anche le comparse per il prossimo videoclip ...