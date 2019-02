Intesa Sanpaolo lancia il prestito per studenti in regola con gli studi

Intesa Sanpaolo lancia 'Per Merito' - il finanziamento per gli studenti : Al via 'Per Merito', il finanziamento di Intesa Sanpaolo che consente agli studenti di investire sul proprio futuro e condurre gli studi con un sostegno economico. Il finanziamento è studiato per ...

Conto corrente e carte Intesa Sanpaolo : cambio Iban a novembre : Conto corrente e carte Intesa Sanpaolo: cambio Iban a novembre cambio Iban Intesa Sanpaolo, chi deve farlo La fusione tra Banco di Napoli e Intesa San Paolo diventerà definitiva a partire dal prossimo 26 novembre; quali saranno le conseguenze per i circa 2 milioni di correntisti dell’ istituto di credito partenopeo? Conto corrente: cambia l’ Iban? Non cambierà niente o quasi per i correntisti del Banco di Napoli; infatti, la fusione non ...

Intesa Sanpaolo lancia il programma «Imprese vincenti» per le Pmi : Prende il via la prima edizione di 'Imprese Vincenti' di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle PMI. L'obiettivo è strutturare programmi di accompagnamento alla crescita e dare visibilità alle ...

Indicazioni rialziste per Intesa Sanpaolo : Chiusura del 20 febbraio Risultato positivo per il colosso creditizio , parte del FTSE MIB , che lievita dello 0,05%. Operatività odierna: Le azioni di Intesa Sanpaolo , su questi prezzi fissati a 2,...

Intesa Sanpaolo e Panini ancora insieme : le figurine prima moneta di scambio : Intesa Sanpaolo ha scelto di giocare una partita che è anche una scommessa per il futuro: quella della banca che riserva ai giovani servizi gratuiti, promuove l’educazione al risparmio ed è presente nei luoghi e agli eventi cult. In quest’ottica banca e gruppo Panini rinnovano oggi la collaborazione avviata un anno fa. All’evento stampa presso […] L'articolo Intesa Sanpaolo e Panini ancora insieme: le figurine prima moneta di scambio è ...

Intesa Sanpaolo punta sui giovani con le figurine Panini : Conquistare i giovani anche con il linguaggio dello sport e delle passioni. Anche per questo, Intesa Sanpaolo, per il secondo anno consecutivo, ha scelto di collaborare con il gruppo Panini per ...

Messina - Intesa Sanpaolo - : «L'Italia riparta dai punti di forza. Via ai cantieri» : Resto convinto che lo spread coerente con i fondamentali dell'economia italiana è 150». Ma da dove si deve cominciare per creare di nuovo fiducia? «Ci sono tre priorità: contrasto a povertà e ...

Intesa Sanpaolo rispetta requisiti patrimoniali fissati dalla BCE : Teleborsa, - Intesa Sanpaolo ha ricevuto la decisione finale della BCE riguardante il requisito patrimoniale da rispettare a partire dal 1° marzo 2019 a livello consolidato, a seguito degli esiti del ...

