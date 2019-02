Inter | Marotta Deluso da uso Var | speriamo danno non sia irreparabile'

Inter - protesta ufficiale contro Abisso : Marotta durissimo - : 'Abbiamo subito un danno notevole, irreparabile nell'economia di questa stagione. Danno che per giunta arriva alla fine di una partita ben chiara e definita. Quando soggettività e oggettività si ...

Marotta : «Inter danneggiata - speriamo non condizioni stagione» : «Abbiamo subito un danno notevole e speriamo che questo danno non sia irreparabile nell’economia della stagione perché sarebbe davvero grave. Un danno che si è consumato nell’epilogo della gara, quindi diverso rispetto a un torto subito al 5′ del primo tempo quando ci sono ancora tantissimi minuti da giocare». Così l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha preso […] L'articolo Marotta: «Inter ...

Fiorentina-Inter - Marotta alza la voce : “episodio incredibile che rischia di compromettere la stagione” : Beppe Marotta ha paura che l’errore di ieri contro l’Inter possa compromettere la stagione della squadra nerazzurra in chiave Champions League Beppe Marotta vede le rivali dell’Inter incalzare alle spalle della squadra di Spalletti ed i 2 punti persi ieri contro la Fiorentina, potrebbero dunque risultare letali a fine stagione. Nerazzurri defraudati da un calcio di rigore assolutamente inesistente assegnato dal direttore ...

Inter - Marotta non ha fretta : “rinnovo di Icardi? Nessuna scadenza - abbiamo un impegno con Wanda Nara” : Il direttore generale dell’Inter ha parlato del rinnovo di Mauro Icardi, sottolineando come non sia prevista alcuna scadenza al momento Quella appena iniziata potrebbe essere la settimana decisiva per il rinnovo di Mauro Icardi, l’Inter infatti potrebbe presentare una proposta per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2021. Spada/LaPresse Sulla questione si è soffermato Beppe Marotta, Intervenuto prima del match di ...

Inter - Rakitic è il sogno di Marotta e Ausilio : offerti 35 milioni : Inter Rakitic – Marotta vuole piazzare il suo primo grande colpo da dirigente dell’Inter e perché quindi non sognare Rakitic? La trattativa è più che aperta e il Barcellona è disposto a trattare con i neroazzurri. Inter che dunque vuole tornare al vertice e la strategia di Marotta è assolutamente chiara: giovani, ma anche top […] L'articolo Inter, Rakitic è il sogno di Marotta e Ausilio: offerti 35 milioni proviene da Serie A ...

Ivan Rakitic gela l'Inter : "Mi viene da ridere" - schiaffo a Beppe Marotta : Segbnali dalla Spagna per l'Inter. Se è tutto fatto per Diego Godin, Ivan Rakitic invece marca le distanze dai nerazzurri. A dirlo è lo stesso centrocampista croato del Barcellona. Le sue parole dopo la vittoria contro il Siviglia pesano come pietre: "A volte rido alla mattina leggendo tutti i rumor

Inter - Icardi lascia? Ci sono già due bomber nel mirino di Marotta : Se l'argentino dovesse lasciare il nerazzurro, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci almeno un paio di piste che Marotta proverebbe a percorrere. 'Come si può ben comprendere gli ...

Godin e Rakitic potrebbero essere i primi tasselli di Marotta per un'Inter da Champions : L'Inter sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione. Archiviata la qualificazione agli ottavi di Europa League, i dirigenti sono nuovamente al lavoro e presto potrebbe arrivare il primo annuncio ufficiale. Si tratta del centrale uruguaiano, Diego Godin, per cui la trattativa è a buon punto e lo stesso amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ieri prima del ritorno contro il Rapid Vienna ha confermato ...