Spari sulla folla e morti | la polizia incendia i camion umanitari

Adrian Spari ta da Canale 5/ Quando torna in onda? Novità sulla serie di Celentano : Adrian , la serie animata di Adrian o Celentano sparita da Canale 5. Quando torna in onda e perché è scomparsa dalla tv? Ecco le ultime Novità

Campo magnetico - l’esperto Ingv : “La vita sulla Terra rischiò di Spari re come su Marte” : La Terra ha rischiato di fare la stessa fine di Marte, un pianeta arido, privo di vita , se si esclude la possibile presenza di batteri nel sottosuolo o nei suoi laghi sommersi, tutta ancora da dimostrare. È accaduto poco più di mezzo miliardo di anni fa, quando il nostro Pianeta è stato sul punto di perdere il suo Campo magnetico . Compromettendo il futuro della vita proprio in uno dei momenti di sua maggiore espansione, la cosiddetta esplosione ...

Dramma Emiliano Sala – L’ex fidanzata getta ombre sull’incidente : “investigate sulla mafia” - poi il tweet Sparisce [FOTO] : L’ex fidanzata di Emiliano Sala ed il tweet che getta ombre sul tragico incidente che ha coinvolto il calciatore italo-argentino Dopo l’accorato appello su Instagram di Berenice Skhair, ex fidanzata di Emiliano Sala, la giovane ragazza è riapparsa sui social, questa volta su Twitter. Il tweet in questione però questa volta non è stato pubblicato per mandare un messaggio al calciatore italo-argentino disperso con il suo aereo ...