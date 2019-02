In Sardegna sta votando più gente che nel 2014 

Elezioni in Sardegna - dopo la protesta dei pastori cresce l'affluenza : alle 19 è al 43 - 7% : Sul voto rischiano di pesare anche le vicende recenti di cronaca e le diverse vertenze: alla protesta dei pastori si aggiunge la questione industriale giunta a un punto cruciale per la filiera dell'...

Sardegna - niente tregua nel giorno del voto. Pastori armati assaltano furgone. Autista costretto a sversare il latte : Nessuna tregua nel giorno del voto per le regionali in Sardegna da parte dei Pastori sardi che protestano per il prezzo del latte. Stamattina nei pressi di Orune (Nuoro), due uomini armati e incappucciati hanno assaltato un’autocisterna del latte che stava per essere trasportato al caseificio dei fratelli Pinna di Thiesi (Sassari). I due hanno costretto l’Autista a fermarsi e a sversare il latte sull’asfalto, poi hanno fatto perdere le ...

Sardegna - assalto a cisterna : commando armato obbliga l'autista a rovesciare il latte : Anche durante la giornata dedicata al voto in non si ferma la protesta dei pastori per il prezzo del : poco dopo le 9 ad Orune, nel Nuorese, una cisterna è stata bloccata da un commando di almeno tre ...

Il voto non ferma la protesta dei pastori in Sardegna : armati assaltano un camion Regionali : al voto fino alle 22 : In provincia di Nuoro aggredito un camionista da persone incappucciate che hanno gettato il latte sull’asfalto. La trattativa tra allevatori e produttori non è giunta a un accordo

Il 2 e il 9 marzo Festa delle donne del vino in tutta la Sardegna : Trenta fra produttrici, ristoratrici, enotecarie e sommelier accendono i riflettori sulla rivoluzione rosa che sta cambiando il mondo del vino, compreso il suo look. Le contaminazioni tra moda, arte, ...

Salvini linquida Fitch. E in Sardegna prevede la "batosta" alla sinistra : Matteo Salvini torna a parlare di Tav, di autonomia e delle regionali in Sardegna. E lo fa prendendo una netta presa di posizione nei confronti delle decisioni di Fitch che ieri ha "previsto" la caduta del governo (pur confermando il rating).Il ministro snobba FitchIntervenendo a Transpotec 2019, rassegna di settore che si tiene a Verona, il ministro dell'Interno ha liquidato così le previsioni dell'agenzia di rating: "Preferisco la vita reale ...

Protesta del latte in Sardegna - la preoccupazione anche per gli agricoltori liguri : ... inattese non sono: i margini di guadagno, quando ci sono, sono così lievi che basta un periodo di crisi un po' più lungo del solito per mettere in ginocchio un'intera economia. E tuttavia i margini ...

Elezioni Sardegna - l’Antimafia fa i nomi di 8 impresentabili : cinque del centrodestra - due del Pd e un autonomista : cinque “non conformi al Codice di Autoregolamentazione della Commissione antimafia” e tre che, nel caso in cui venissero eletti, sarebbero sottoposti alla “sospensione della carica”. In tutto otto candidati sono risultati impresentabili, cinque in lista con il centrodestra, due con il Pd, e un autonomista, dopo l’esame delle liste delle Elezioni regionali in Sardegna di domenica 24 febbraio, fatto dalla stessa ...

Salvini dalla Sardegna a Bari : 'Contestatori non vi temo' : Sull'aereo low cost che da Alghero porta Matteo Salvini a Bari, con scalo a Roma,, il leader leghista guarda il telefonino e poi avverte i suoi collaboratori: 'Leggo sul web che a Bari ci aspettano i ...

