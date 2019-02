Bimba soffocata da frammento di banana - è grave : Una Bimba di due anni è rimasta soffocata da un frammento di banana ieri mattina. La piccola si trova ora ricoverata al Policlinico Gemelli nel Reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, diretta dal ...

Bimba rom scomparsa - il padre confessa : "È morta soffocata e ho nascosto il corpo" : Sarebbe morta soffocata da un boccone mentre mangiava e poi il padre, forse per il timore che li venissero portati via anche gli altri figli, ha occultato il cadavere, probabilmente dopo aver bruciato ...

Bimba di 22 mesi muore soffocata da uno gnocco in Alto Adige - : La piccola ha iniziato a non respirare più dopo un boccone durante un pasto a Terento, in Alto Adige. Trasportata in elicottero all'ospedale a Padova, è morta dopo alcuni giorni di agonia

Bimba di 5 anni soffocata da un würstel - morta dopo 3 giorni di agonia : Non ce l’ha fatta la piccola Matilde, 5 anni: è bastato un boccone di traverso, un colpo di tosse, dopo una passeggiata con mamma, papà e la sorellina di 2 anni alla ricerca di regali. Lunedì scorso la Bimba si trovava in auto con i familiari, quando, avendo fame, ha addentato un rustico e un pezzetto di würstel le è andato di traverso: i genitori si sono precipitati a soccorrerla e hanno tentato ogni manovra per farle espellere il ...

