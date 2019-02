Toyota - Le C-HR a raduno in Toscana

quattroruote

: RT @quattroruote: Raduno del club #Toyota C-HR a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, domenica 7 aprile - RValdemburg : RT @quattroruote: Raduno del club #Toyota C-HR a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, domenica 7 aprile - quattroruote : Raduno del club #Toyota C-HR a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, domenica 7 aprile… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) I fan dellaC-HR si incontreranno domenica 7 aprile a Castiglion Fiorentino per ilTra passato e futuro, ispirato alle tradizioni dello splendido borgo medievale della provincia di Arezzo.I precedenti. Levento è organizzato dal clubCH-R Family che vanta oltre un migliaio di utenti registrati sul portale web (il 95% dei quali ha scelto una 1.8 Hybrid) e circa 100 tesserati. Numeri impressionanti, confermati dalla partecipazione di numerosi equipaggi ai quattro precedenti appuntamenti nazionali dedicati alla Suv del Sol Levante: oltre 280 nel corso delallAutodromo di Adria del marzo 2018 e 170 a quello di ottobre 2017, andato in scena sul lago di Garda. La stessaItalia, che ha riconosciuto ufficialmente il nuovo Club costituitosi in autunno, è stata finora presente a tutti gli eventi.Lappuntamento. Le attività, che potrebbero ...